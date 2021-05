El retorno de 'Friends': un reencuentro para no malograr el recuerdo

Decía con ironía Jenifer Aniston que si se tardara mucho en grabar un reencuentro de 'Friends' parecería más bien el regreso de 'Las Chicas de Oro'. Pero tanto tiempo no ha tenido que pasar, y ya es una realidad la vuelta de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross al mítico apartamento morado, que se ha reproducido para la ocasión. Color morado que no fue casual, se buscaba una tonalidad en la escenografía que convirtiera el hogar en un lugar icónico. Perfecto para ser reconocible pero, a la vez, no pasar desapercibido e incluso ser imitado.

El acierto de la reunión de 'Friends' es que simplemente pretende ser eso: una reunión de los actores para rescatar recuerdos con la perspectiva que otorga el tiempo. Casi dos décadas después de que terminara la telecomedia más redonda de la historia de la televisión, sería un error resucitar la historia como tal. Se malograría el recuerdo al tener que escribir en qué punto están las vidas de los personajes 17 años más tarde.

Sería mentalmente muy duro sentir el sofoco de reencontrarnos con las vidas trastocadas de Rachel Green, Ross Geller, Chandler Bing, Joey Tribbiani, Monica Geller y Phoebe Buffay en 2021. Porque, el final, el adiós de 'Friends' fue brillante porque tuvo claro su despedida: la sencillez de mostrar cómo se marchaban los personajes a su nueva vida por el descansillo de la escalera del bloque de apartamentos. Después, había previsto un epílogo en el sofá del Central Perk. Pero se suprimió, no tenía sentido. Porque sólo había que dejarles marchar.

Así la ficción quiso que el espectador, a partir de entonces, imaginara a su gusto idílico el futuro de unos personajes que se habían convertido en representantes de la sociedad que vivimos en los noventa. Así el espectador siempre se sentiría reconfortado, pues la televisión pasó el testigo para que el propio público imaginara las vidas de la pandilla a su medida. A pesar de que los años pasen y pasen.

Lo inteligente de la propuesta de HBO, por tanto, es que la serie no vuelve. Sólo es una reunión nostálgica del equipo. Un reencuentro de todos con el pasado pero, a la vez, sin desvirtuar la imagen que nos dejó este grupo de amigos en la ficción redonda. Pocas veces han sucedido en televisión tantas tramas tan bien hiladas en tan solo los veinte minutos que duraba cada capítulo.

La expectación por ver, de nuevo, juntos a los protagonistas de la sitcom más universal es tan grande que HBO Max se asegura un evento trepidante de audiencias. Nadie quiere esperar a verlo, porque 'Friends' ha conseguido un vínculo sin fecha de caducidad. Sigue viva, ninguna otra comedia ha logrado marcar tanto a tantas generaciones hasta seguir siendo lo más visto en plataformas bajo demanda tres décadas después de su estreno. No nos cansamos de ver 'Friends', porque es un sublime retrato de una, dos o tres generaciones que pensaron que se iba a comer el mundo pero, al final, se empacharon con la digestión de tanta aspiración.