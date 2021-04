Emilio Aragón, el retorno de un icono

Emilio Aragón visitó el programa 'La Noche D' hace sólo unos días. No fue una entrevista cualquiera, pues la ilusión de su presentador, Dani Rovira, representaba cristalinamente lo relevante que ha sido Aragón para aquella audiencia que creció con su televisión.

Rovira transmitía la ilusión de esa juventud de los ochenta que conectó con un Emilio Aragón transgrediendo y terrenalizando ciertas reglas del juego televisivo. En realidad, sólo continuaba el legado de su saga, Los Payasos de la Tele. Pero, esta vez, aplicando los conocimientos de la comedia familiar a unas generaciones que ya habían nacido en la libertad de la democracia.

Aragón desmontó con intuición y creatividad rígidos protocolos televisivos. Visibilizó, como pocas veces se hacía hasta entonces, los equipos que estaban detrás de los programas y prácticamente eliminó la cuarta pared de un plató. Se salía a jugar con todas las posibilidades de la factoría que cobija un show. Sin temer ese toque traviesamente gamberro que nos humaniza. Así creó una todopoderosa comunidad de espectadores cómplices, que sobrevive aunque lleve años sin salir por la televisión.

Ahora, Movistar Plus ha anunciado el retorno de Emilio Aragón a la televisión con 'B.S.O.', un formato que pretende recuperar el gran espectáculo homenajeando a conocidos personajes gracias a las canciones que han marcado su vida. Tendrá música en directo, entrevistas, coreografías, humor y lo que surja. Y la noticia ha corrido con emoción por las redes sociales con ese cariño transversal que sólo alcanzan unos pocos iconos de la tele. Porque Aragón es un icono de la tele.

El secreto de este cariño colectivo está en que sentimos a Emilio Aragón como de nuestro propio hogar. Porque, ya fuera en 'Vip Noche', 'El Juego de la Oca' o 'Médico de Familia', siempre aportaba esa imaginación comprometida con su sociedad.

La televisión anda necesitada de buena gente que se atreva a ser generosa con el espectador. Es un buen resumen del motivo principal por el que él cautivó: no era un presentador de manual, no era un actor de método, era un talentoso showman todoterreno dispuesto a no dejar de ser uno más. Travieso, sonriente, honesto, sensible, creativo, payaso. Las décadas han pasado, todos somos más adultos, menos inocentes y quizá hasta somos más reticentes, pero a Emilio Aragón seguimos sintiendo como uno más.