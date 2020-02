Erundino, de 'Los Lobos' a reclamo televisivo ¿infalible?

Los Lobos han vuelto este pasado lunes a 'Boom'. Otra vez. Y se quedaron a una bomba de llevarse el bote. Han regresado como seres entrañables reconvertidos en as infalible para subir la audiencia. Esta vez, con la excusa de celebrar los 30 años de Antena 3. Lo curioso es que los integrantes de Los Lobos, ya por separado, también se están convirtiendo en reclamo de cualquier concurso de cualquier canal.

Los Lobos este lunes en Antena 3.

Y este lunes se dio una paradoja temporal. Erundino Alonso estaba jugando con Los Lobos en el plató de Barcelona de 'Boom' cuando, sólo unos minutos antes, a las 7 de la tarde, le habíamos visto en el estreno de otro concurso, 'El Cazador', en La 1 de TVE. De hecho, Erundino es el cazador, claro.

El nuevo formato de las tardes de TVE incorpora al concursante popular como incentivo. Ya lo hacen todos los canales. Tanto Telecinco con 'El Tirón' y Antena 3 con el retorno de ¿Quién quiere ser millonario? han contado con viejos conocidos de 'Pasapalabra' o 'Saber y Ganar'.

Al igual que sucede en los reality shows, las cadenas han interiorizado que el público no cuenta con paciencia para conocer a personajes anónimos ante tanta oferta audiovisual. Ni siquiera en los concursos. Necesita golpes de efecto y fichajes estelares que le despiertan cierta expectación desde el primer segundo de emisión. Aunque, en realidad, esta premisa es una mentira aceptada por todos, pues al espectador le sigue gustando descubrir nuevos rostros. Sólo hay que dar la oportunidad a que esos rostros dejen fluir su espontaneidad.

'El Cazador' es una buena idea para lograr este objetivo, ya que fusiona el arrastre de popularidad de concursantes míticos con nuevos osados. Estos últimos intentan derribar el conocimiento del sabio, situado casi como un Dios en las alturas del plató. Erundino tenía que ser el primero en ocupar este puesto y cumplió expectativas: salió a escena con un control absoluto de las necesidades televisivas. Desafiantemente irónico, no le impone nada un plató y entiende su nuevo papel: antagonista a tumbar en esta propuesta presentada por Ion Aramendi.

Pero el éxito de este show dependerá del margen de tiempo que tenga TVE para que el espectador lo vaya descubriendo con el paso de las semanas. Porque el daytime de La 1 es tan políticamente correcto que es invisible. Lleva años sin la suficiente autoría o carácter para traspasar y conectar con la relevancia social del espectador de 2020.

Y eso, autoría, sí que tiene la actitud de Erundino en 'El Cazador'. Pero, a este ritmo, puede acabar estando en todos los canales a la vez, simultáneamente, porque las cadenas quieren aprovechar aún más el fenómeno que ha despertado 'Los Lobos' gracias a su campechana empatía. Un estatus que consiguieron porque se mantuvieron meses y meses en emisión, justo lo que necesita TVE: meses y meses de estabilidad con una oferta más valiente y no miedosa, como la que acoge el actual grueso de programación diaria de la cadena pública. Eso propicia que no tenga influencia. 'El Cazador', al menos, no es temeroso. Erundino tiene hasta un punto de sonrisa maquiavélica... Perfecto para que le audiencia disfrute viendo como acierta... o es derrotado.