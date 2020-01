Erundino, de 'Los Lobos' a llevarse 50.000 euros en el regreso de 'Quién quiere ser millonario'

Erundino de Los Lobos ha dado el salto de 'Boom' a 'Quién quiere ser millonario'. Este experto en concursos de la tele ha sido el primer jugador de la tanda de especiales que ha realizado Antena 3 para celebrar las dos décadas de emisión en España de 'Who Wants to Be a Millionaire?'. Formato que, paradójicamente, en nuestro país estrenó Telecinco con Carlos Sobera como presentador. Más tarde, ya pasó por Antena 3 e incluso coqueteó con La Sexta, con menor éxito.

Ahora el formato que en el territorio español nació bajo el nombre de '50x15' ha regresado con Juanra Bonet al frente. Y para ser más competitivo ha cambiado su mecánica tradicional y ha optado por la fórmula de 'fichar' a concursantes veteranos, que ya son conocidos por parte del espectador ya que tienen exitosa experiencia previa en otros concursos. Aunque sean de cadenas rivales. Punto a favor para Antena 3 por nombrar otros espacios de la competencia, como 'Saber y Ganar', con una naturalidad sin ambigüedades.

Mira también Por qué todos quieren a los concursantes de Jordi Hurtado

En los concursos culturales sucede algo parecido que a Telecinco con los realities: como el espectador de hoy es más impaciente que nunca, las cadenas prefieren llamar la atención de la audiencia recuperando a participantes con un grado de popularidad. No necesitan demasiada presentación, el espectador conoce sus peculiaridades porque los ha visto en otros programas.

Como consecuencia, uno de los lobos tenía que ser el cabeza de cartel que sirviera de anzuelo para el estreno del nuevo 'Quién quiere ser millonario'. Y Erundino Alonso ha accedido. Atención, spoiler: su tranquilidad y tacticismo le ha llevado a asegurarse 50.000 en la pregunta número 12.¿Quién era el presidente del gobierno cuando se inauguró el ave Madrid-Sevilla? Dudaba, no se arriesgó y se plantó.

Erundino ya había agotado todos los comodines. El más curioso el del público, que ayudó a responder cuál era el verdadero nombre del youtuber 'El Rubius'. Y acertaron, a pesar de que el programa no se graba en España. Como ha sucedido con formatos como 'The Wall: cambia tu vida' de Telecinco o 'Niquelao' de Netflix, ambos grabados en estudios en París, Antena 3 ha optado por rodar estas entregas en el decorado de 'Quién quiere ser millonario' de Polonia. Así la cadena se ahorra el costoso gasto de construir una escenografía para sólo unas entregas del mítico programa.

El público de Quién quiere ser millonario votando.

Según cuentan desde el programa, para solucionar la papeleta de esa lejanía de la grabación e intentar que las reacciones de la audiencia no fueran excesivamente frías, se buscaron a españoles residentes en Polonia para que comprendieran lo que acontecía en el estudio, hicieran con sus reacciones el show más acogedor y respondieran el comodín que protagonizan. Lo de la calidez no se ha conseguido del todo en vista del resultado del programa, con un público tirando a gélido.

También se dijo algo similar con de 'The Wall: cambia tu vida', que emitió Telecinco en 2017. Entonces, era hilarante ver la forma en la que Carlos Sobera vacilaba a los figurantes en la grada a sabiendas de que no contaban con los mismos referentes culturales con los que ironizaba. Estaba claro, ese público se enteraba de poco. Ya se sabe, dicen que la distancia es el olvido...

Borja Terán.