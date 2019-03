Eurovisión 2019: errores y aciertos del (aburrido) videoclip oficial de 'La Venda' de Miki de 'OT'

Un videoclip no funciona si convierte una canción en más aburrida de lo que es. Y el videoclip oficial de 'La Venda', el tema que representará a España en 'Eurovisión 2019', no sólo invita al zaping por monótono, sino que además no capta la esencia de verbena española que merecía el tema.

La candidatura ha querido sofisticar 'La Venda' y, al final, ha mermado aquello que diferenciaba a 'La Venda' del resto. La historia se repite, al igual que sucedió en la pasada edición con Amaia y Alfred, el vídeo es un batiburrillo de ideas sin un objetivo comprensible.

Porque el hilo argumental de 'La Venda' no está nada claro. Incluso su final es desconcertante. El videoclip pretende decir algo en su desenlace con un plano de una pareja mirando al infinito, pero no consigue comunicar bien su significado metafórico... Será que se quiere dejar al espectador la posibilidad de imaginar una apoteosis a su medida.

Al menos, el videoclip sí que ha intentado reproducir un ambiente de fiesta. Aunque, tal vez, podrían haber intentado narrar una historia más coherente con una verbena española realista, que es el as en la manga diferencial para destacar en el 'eurofestival'.

Sin embargo, el negocio audiovisual actual suele transformar lo especial en convencional cayendo en el refrito de clichés que suenan a modernos. Pero no lo son. Así se ha desdibujado lo especial de la imperfección de la popular verbena que contiene 'La Venda' y se han introducido elementos como el parkour (señores saltando paredes).

¿Qué tiene que ver el parkour con la charanga cañí? Nada, pero alguien ha creído que queda bonito. Como también alguien ha pensado que hacía falta un ballet con su coreografía de tele retro, muy retro. Tan retro que los pasos parecen un homenaje al baile que diseñó Poty hace años para 'Dame tu mano' de 'Los Lunnis'. Inolvidable trabajo. Este vídeo sí tenía un hilo narrativo, precursor de 'La la land':

Ya no están Los Lunnis, pero está Miki. El representante de TVE en 'Eurovisión 2019' es el punto fuerte del videoclip, sobre todo porque cuenta con luminosa actitud delante de la cámara, sabe mirar al objetivo y, por tanto, sabe narrar al espectador. El cantante y exconcursante de OT transmite el buen rollo de la canción. De hecho, lo potencia. Él ya ha ganado con este tema: va a ser un éxito.

Con su enérgica personalidad, 'La Venda' puede propulsar a España a una de las mejores posiciones de Eurovisión en los últimos tiempos. No imita a nadie, es una canción nuestra, un hit que suena made in Spain. A pesar de que el videoclip se haga largo con una canción que se hace corta....

