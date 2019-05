Isabel Pantoja fuera de 'Supervivientes', el otro éxito que atesora Telecinco

El espectador ya ha visto a Isabel Pantoja en 'Supervivientes'. La caída del helicóptero, su intensidad en la convivencia, hasta embadurnaba de barro en pruebas o durmiendo abrazada a su inseparable osito de peluche.

Si la tonadillera se va de la isla, la cadena ya no pierde nada. También gana. Porque hay que seguir graduando los puntos de interés para que no se desgaste la historia de la tele-realidad.

Vista la vida de la Pantoja en la isla, la especulación sobre su adiós al concurso genera un nuevo input de interés en el público: el acontecimiento del morbo de su marcha. De ahí que esta semana se haya especulado en los programas de Mediaset con su posible abandono del juego. Ver si Isabel Pantoja se rinde o se queda, despierta una curiosidad extra por la gala de este jueves que, así, vuelve a definir un acontecimiento televisivo en un momento en el que el interés del reality puede decaer tras la euforia de las primeras semanas.

En Telecinco saben que hay que mantener la mecha encendida. De hecho, la clave del éxito de 'Supervivientes' está en que es fácil quedarte atrapado en el programa aunque solo hayas caído en la cadena mientras hacías zapping, pues es un trepidante carrusel de estímulos con tramas que son sencillas de seguir aunque pierdas el hilo.

Mira también 'Supervivientes' y lo grotesco

Con el hipotético adiós de la Pantoja, Telecinco se queda sin la posibilidad de una apoteósica final de 'Supervivientes' arañando la curiosidad de un público masivo atento si gana o no la artista de 'se me enamora el alma'.

Pero, en cambio, a Mediaset se le abre un rentable abanico de posibilidades en sus propios platós. El reality no sólo continúa, se expandirá por diferentes tipos de programas. Porque la cadena podrá sacar mucho partido a la curiosidad que produce esta folclórica en el estudio, con el rompe-audiencias reencuentro con Jorge Javier Vázquez.

Y también podrá ir al programa Ana Rosa Quintana, abrir las puertas de cantora a Bertín Osborne, quizá protagonice un docushow propio y hasta ya ha acordado que será jurado de un caza talentos. Todo a la vez. Con proposiciones de polígrafo incluidas.

Mira también La confesión de Jorge Javier Vázquez a Bertín Osborne que retrata el estrés y la presión televisiva

El contrato entre cadena e Isabel Pantoja tiene muchas posibilidades y la aparición de la folclórica en cada uno de estos contextos diferentes tendrá su interés.

Al fin y al cabo, es ella misma, la propia Isabel Pantoja, el gran reality de la televisión desde antes de que existieran los realities. Sus filias, sus fobias, sus vaivenes emocionales, sus canciones escritas a medida de su propia vida... Si los giros dramáticos que han protagonizado su existencia fueran obra de un guionista no nos creeríamos tal serial. El guion de los Pantoja no baja la guardia de su efervescencia y renueva constantemente sus tramas hasta crear secuelas infinitas. No hay escapatoria, el folclorismo nacional sigue en auge.