Jorge Javier Vazquez y saber 'hacer pasillo' en Telecinco

Telecinco tiene uno de los pasillos más cortos y, a la vez, más famosos de la televisión en España. En sus paredes, cuelgan grandes fotografías de los rostros de la cadena. De esta forma, la emisora favorece aún con más fuerza la aureola de estrellas de sus presentadores e intérpretes de referencia. Es como un paseo de la fama de andar por casa.

El ajustado recorrido del corredor ayuda a que prácticamente todo el que trabaja en Mediaset deba pasar por ahí, lo que amplifica el sentimiento entre sus propios trabajadores de cadena viva. Y el acierto de 'Sálvame' es que ha sabido, desde sus inicios hace una larga década, integrar ese movimiento de las bambalinas de los estudios a la cotidianidad de la emisión de su show diario.

Las instalaciones de Telecinco se han ido convirtiendo en un protagonista más de las tramas de 'Sálvame'. El programa no necesita perseguir a celebrities en la calle, aeropuerto o en las puertas de sus casas, directamente ha mutado en los personajes populares a los propios colaboradores de la cadena. Así sede se ha alzado como un decorado gigante. Con el aliciente de que es real. Y sin temor a abrir puertas de platós vecinos para enriquecer el relato en directo e ir allá donde está la 'noticia'.

Jorge Javier Vázquez lo mismo arranca su programa en el estudio vecino de 'Ya es mediodía' para colocar a la ex gran hermana Marta López en el 'romántico' lugar en el que conoció a su ex, que irrumpe en el estudio de 'Todo es mentira' de Cuatro para hacer en riguroso directo el reencuentro de la propia Marta con ese mismo ex que conoció en el otro plató. Y todo en la misma tarde. Todo al servicio de la televisión.

Parece que no hay agujeros negros en la sede de Mediaset. Lo primero es el espectáculo de su primer canal, aunque paren una grabación en otro estudio más también en la misma tarde. La cadena ha creado iconografía con sus propios platós de televisión como ese epicentro en el que es fácil tener la percepción de que cualquier situación puede suceder desde donde emite la emisora.

Y Jorge Javier Vázquez juega esta carta blanca con destreza. La ironía es su mejor aliada. Si hace falta, hasta para con el micrófono al director de informativos Pedro Piqueras si se cruza con él. Nadie da la espalda a Vázquez, cada trabajador entiende la dinámica del canal pero, al mismo tiempo, saben que Vázquez conoce el límite que puede rozar y no saltar.

Porque no sólo basta con cotilleo para crear un buen show del corazón, hay que tener la capacidad de arriesgar. Consecuencia: ya no es nada malo 'hacer pasillo'. El significado de esta frase hecha ha cambiado por culpa de ´Sálvame': el suspense de qué acontecerá en su pasillo es su otra herramienta para captar la atención de la audiencia.