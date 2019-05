'Juego de Tronos': cuando los fans se movilizan y olvidan un detalle crucial de la ficción que aman

Más de 800.000 personas ya han firmado en la plataforma Change.org la petición para que la octava y última temporada de 'Juego de Tronos' vuelva a rodarse. Sí, se movilizan para que vuelva a rodarse.

No les gusta como ha quedado y demandan a HBO que grabe de nuevo los capítulos. Una movilización que es un síntoma de nuestro tiempo. Hoy, más que nunca, los fans creen que pueden conseguir lo que les apetezca haciendo ruido a través de las redes sociales. Incluso pretender que los guionistas hagan la historia a la medida de sus deseos.

Al fin y al cabo, han visto que, a veces, pueden conseguir lo que solicitan. Por ejemplo, cuando Netflix canceló 'Sense8' sin un final rotundo, sus fans se manifestaron en las redes y lograron que la plataforma produjera un capítulo especial extra para cerrar la serie debidamente.

'Juego de tronos' es, sin duda, la serie de la década, el mayor fenómeno televisivo internacional desde 'Perdidos'. Y si ya en 2011, cuando las redes sociales aún no eran tan agresivas, el desenlace de 'Lost' se torció en polémico, el capítulo final de 'Juego de tronos' de este próximo domingo (lunes en España) se antoja cuanto menos polémico. Pinta que probablemente hará que muchos fans ardan en cólera o sientan que su fidelidad a la serie no ha sido gratificada.

Así entramos en una peculiar era en la que los espectadores se sienten clientes que siempre tienen la razón. Y creen que la ficción que consumen debe satisfacerles.

Pero esos fans se olvidan de un detalle crucial que nadie puede obviar en tiempos de simplificación de las realidades a golpe de 220 caracteres en las redes sociales: la ficción se hace con decisiones creativas, de guionistas, directores, productores... Esos mismos que han hecho que 'Juego de Tronos' sea un fenómeno global gracias a sus apoteósicas tramas y giros dramáticos sin piedad. Si no, 'Juego de Tronos' no hubiera despertado tantas pasiones. Porque toda buena ficción nace para desafiarnos, no para darnos lo que esperamos de ella.