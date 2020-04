La Academia de 'OT' a distancia: el mérito que no frena un desgaste (vídeos)

No hay clases presenciales, pero la evolución de los alumnos de la academia más famosa de la televisión sigue siendo retransmitida en directo. El canal 24 horas de 'OT' logra mantener prendida la llama del interés de la presente edición con retos semanales que los concursantes realizan desde sus casas. Una especie de 'curso a distancia'.

Continúan tutorías y clases. Además, cada siete días se presenta un nuevo reparto de temas con la típica canción grupal e individual. Lo que podía ser un ejercicio monótono y hasta claustrofóbico, ya que se graba a través de una simple videollamada con muchas ventanitas, se ha ido transformando en una explosión de creatividad para seguir sorprendiendo. O, al menos, intentarlo.

El equipo digital de Gestmusic intenta romper con lo que la audiencia espera en las actuaciones caseras. Incluso consiguiendo que los concursantes aparezcan en habitaciones de casas que no son las suyas con trucos de edición. La magia de internet, se podría decir.

La imaginación traspasa cualquier tecnología. Hasta hemos visto a Nia con bailarines danzando su coreografía gracias al arte de la sincronización de pantallas partidas. Cada uno en su casa, pero todos al ritmo. Crear contenido a través de la tecnología de la videollamada ya no es un impedimento para ningún género audiovisual. Y la nueva generación de 'OT', nacida ya en tiempos de redes sociales, está evidenciando su capacidad para idear luminosos y vibrantes videoclips sin salir de su propio confinamiento.

Pero se empieza a notar un desgaste en el seguimiento del programa. La primera semana se acogió con fuerza esta propuesta de academia desde sus habitaciones, pero el interés por este 'OT casero' va mermándose cada día.

La curiosidad por el programa es menguante aunque esté toda la audiencia sin poder salir de su casa. El espectador potencial de este programa ansía ver convivencia en tiempo real y no sólo un puñado de actuaciones en falso directo sin las tramas de teleserie que alimentan el show.

Sin embargo, 'OT' intenta no bajar la guardia para que cuando regrese el concurso su público espere con más ganas el retorno. Será un regreso raro, insólito, como todo lo que estamos viviendo.

De hecho, es curioso ver cómo los propios alumnos preguntan en las tutorías "¿cuándo volverá el programa?". Es fácil identificarse con ese interrogante, aunque no nos refiramos a 'Operación Triunfo'. Entonces, la cara de Noemí Galera es transparente. No hay ninguna certeza. Porque no hay certezas.

Pero, en lo que respecta a 'OT', estas semanas se está evidenciando que el talent show no se ha quedado paralizado ante la incertidumbre. Sigue ahí, creando. Sigue vivo, algo vital para un formato televisivo en los tiempos que corren. Aunque no podrán estirar mucho más esta dinámica. El público empieza a querer desconectar de todo lo que remite a cuarentena. Es lógico, los largos días de confinamiento avanzan y la evasión también es importante.

Lo que está claro es que el casting de 'OT 2020' ya se ha ganado la confianza por la forma en la que han afrontado esta crisis sanitaria. Sus planes se han paralizado, como ha sucedido con toda la población, pero eso no ha frenado su energía optimista, logrado un mérito difícil: demostrar que se puede crear un espectáculo desde casa. Y casi sin medios. Lo malo es que el invento tiene poco recorrido. Ya se les están acabando las habitaciones de sus hogares y su audiencia potencial quiere salir del aislamiento. Y, mientras tanto, olvidarse un poco del aislamiento.