La atmósfera que consigue 'Cafè d'idees' de Gemma Nierga en TVE Cataluña

La televisión se ha acostumbrado a la multipantalla. La mayor parte de los magacines parten su imagen en varias señales de vídeo para intentar que el espectador no pierda la atención. A más planos en directo de manera simultánea, supuestamente más atracción. Necesitamos amplificar impactos visuales para no desconectar en una época en la que es fácil distraerse con tantas maneras simultáneas de acceder a contenidos en directo: televisión, plataformas, redes sociales, Whatsapp. Es más, pretendemos hacer todo a la vez: ver, interactuar, comentar, replicar... Y si no hay muchas pantallas al unísono en emisión hasta nos puede dar la sensación de que la realización visual del programa de turno puede ser una realización antigua.

Pero, ¿qué es ser antiguo? ¿qué es ser moderno? Los programas de 'Los payasos de la tele' ya utilizaban una artesanal multipantalla en los años setenta. Así el espectador veía cantar a Fofó mientras también observaba la expresividad de los niños en la grada. Tenía sentido narrativo, porque la pantalla partida es útil cuando tiene sentido narrativo.

En realidad, lo moderno siempre será esa realización que está escuchando lo que sucede en plató y aúna la planificación previa con la rapidez de reflejos posterior para plasmar lo que acontece como merece. Un buen ejemplo de escuchar en directo es el programa de TVE en Cataluña 'Cafè d'idees' (se ve en las mañanas de La 2). No se ve en el resto del territorio, pero es un buen ejemplo del programa pequeño que tiene claro su cometido. Lo obvio hubiera sido disimular su reducido espacio escénico tirando de la imagen dividida en varias señales de cámara. En cambio, a este formato le basta con plasmar la fuerza de una conversación con el plano del invitado, el contraplano de la periodista y un plano general de relación de ambos para otorgar el contexto. Claro, la periodista es Gemma Nierga. Su autora-presentadora crea un clima de proximidad tan único como necesario que realmente hace innecesarios otros impactos visuales. Pero, a la vez, hay que saber mostrar esa cualidad por la tele.

La expresividad de Nierga a la hora de entrevistar también guía al espectador cuando no está hablando, creando una atmósfera de cercanía y sensibilidad con el invitado, colaboradores y la propia audiencia.

En tiempos de televisión de choque, en la que muchas veces se reproduce en los programas el tono incendiario de la simplificada política-eslogan en la que vivimos, Nierga construye a través de la curiosidad, el espíritu crítico y el diálogo que intenta aprender. Sin más ni menos. Ese diálogo que pretende cimentar puentes. Y juega. Ironiza. Sonríe. Comparte inquietudes. Hasta relativiza cuando toca. Su naturalidad ni siquiera requiere lanzar repreguntas incisivas para llegar al fondo del asunto.

Así, 'Cafè d'idees' representa la televisión de autor en la que debe indagar más RTVE. Es el porvenir de la televisión pública. Esa televisión que no imita, esa televisión que está despierta pero que, al mismo tiempo, cree en lo que la distingue. Y aquí la diferencia la pone la cualidad periodística de su prescriptora, Gemma Nierga. Su autenticidad es mostrada con destreza por un baile de realización que no se queda en lo accesorio y está ejerciendo lo más importante: escuchar. Intenta escuchar cuando se habla y, también, cuando no se habla. De esta forma, a pesar de que el programa no cuenta con demasiados recursos técnicos y humanos como otros espacios (y también se nota), el espectador siente que no se pierde nada y se siente implicado en el viaje de un café matinal. Porque 'Cafè d'idees' no se pierde en efectos especiales, se queda en lo verdaderamente importante: la búsqueda de la expresividad cotidiana que retrata cómo somos.