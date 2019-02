La baza de Antena 3 para estirar su éxito con Tu cara me suena: claves para consolidar un prime time

El consumo de la televisión tradicional desciende por la fragmentación de la oferta y la popularización creciente de las plataformas bajo demanda, como Netflix o HBO.

Pero esta revolución de acceso a los contenidos no terminará con las cadenas de siempre. Al contrario, favorecerá que canales como TVE, Antena 3 y Telecinco huyan de inestables estrategias de programación anómalas para poner orden a su existencia.

Porque en la supervivencia de la tele tradicional será vital el orden que posibilita que el espectador asocie cada franja de programación de uno u otro canal con una cita que es recordable e identificable.

En este sentido, Antena 3 ha conseguido crear una cita con el espectáculo de entretenimiento en los viernes gracias a 'Tu cara me suena'. El público ha interiorizado que en los viernes ponen una gran fiesta en Antena 3.

Sin embargo, 'Tu cara me suena' cuenta con una duración limitada y a la cadena le ha costado encontrar recambio en esta franja cuando el show de imitadores se acaba. En la táctica empresarial, lo ideal sería consolidar una estructura de formatos que fueran pasándose el testigo. De hecho, se ha intentado varias veces con éxito irregular con espacios como 'Me resbala', 'La Noche de Rober' o 'Hipnotízame'. Sin embargo, el recambio no ha terminado de calar, probablemente porque el contenido sólo parecía un sustitutivo de 'Tu cara me suena' con menos calidad de producción y con menos calidez a la hora de transmitir ese ímpetu de fiesta del buen rollo creíble sin que contagie el mal artificio impostado.

Pero Atresmedia no baja la guardia: debe mantener al público fiel de 'Tu cara me suena' durante el resto del año. Así que, sin margen para que exista fuga de espectadores, solo una semana después del adiós del talent show de imitadores, Antena 3 ya estrena 'Juego de Juegos' con Silvia Abril. Una cómica querida, con el vínculo directo con 'Tu cara me suena', se pone al frente de un concurso que no escatima en nivel de producción. La continuidad por tanto aparenta estar servida.

Al igual que 'Tu cara me suena', Juego de Juegos se realiza desde un gran plató y atesora un tono espontáneo y travieso. Aquí no se desvirtúa la línea de contenido, que se mantiene, sobre todo si se logra reproducir el ambiente en el que se basa este formato de origen norteamericano y producido por Warner: 'Game of Games' de Ellen DeGeneres.

Silvia Abril no es Ellen DeGeneres. Ni falta que le hace. Para unir, 'Tu cara me suena' y el estreno de 'Juego de Juegos', Silvia fue jurado en la final de 'Tu cara me suena'. Allí supo vender con maestría su nuevo concurso. Incluso dando a entender con ironía que se realizaba en el mismo plató. Así nadie se equivoca de canal. Aunque la realidad es que 'Juego de Juegos' está grabado desde hace siete meses y se rodó en otro lugar, uno de los platós más amplios de Madrid. Se trata de Los Estudios El Álamo, mismo lugar que Antena 3 alquiló para realizar el mítico concurso 'El Gran Juego de la Oca' de Emilio Aragón.

Como en 'El Juego de la Oca', aquí los concursantes también deberán superar delirantes pruebas que han sido traídas directamente de la versión británica. En cada uno de estos juegos participarán concursantes anónimos, que salen de la grada del programa. Y, a diferencia de otros concursos, este formato no da demasiado tiempo a conocer a los participantes, cada día van saliendo cobayas nuevas. Un desfile de personalidades diferentes que atrapa a través de un show que en su versión norteamericana cuenta con un ritmo frenético. En España será más largo, lo que puede propiciar que el formato se desgaste con más facilidad al no tener concursantes y famosos protagonistas con una trama que evolucione cada semana. Este es el truco para enganchar de los talents shows convencionales. 'La Voz' lo hace con sus coaches, 'Tu cara me suena' con sus concursantes y su jurado. En 'Juego de Juegos' deberá ser con Silvia Abril

TVE quiere un 'efecto trasvase'

En la fidelización de públicos en franjas reconocibles está el juego de juegos de las cadenas de televisión de siempre. Antena 3 intenta mantenerse como referente en espectáculo en positivo en los viernes, pero TVE también quiere hacerse hueco en esa franja e incluso propiciar un efecto trasvase de público de 'Tu cara me suena' a su nuevo programa de viernes noche en La 1, 'La mejor canción jamás cantada', producido por Gestmusic, misma compañía que 'Tu cara me suena'.

Roberto Leal presenta este formato, que también se estrena hoy, en el que variopintos cantantes versionan grandes canciones de la música por décadas. Cada gala, será una década. Y el público decidirá con su voto 'la mejor canción jamás cantada'. Valga la redundancia.

A priori, este espacio sale con menos posibilidades de liderar la noche, pues Televisión Española no tiene afianzada esa franja de programación ni la cadena pública ahora cuenta con la estructura promocional del grupo Atresmedia. Pero 'La mejor canción jamás cantada' tiene tres ases en la manga: la fuerza de la nostalgia, artistas que el espectador reconoce versionando clásicos de otros y que el programa se desarrolla con la energía del imprevisible directo.

Si se juegan bien estas tres cartas, cuando el efecto de la llegada de 'Juego de Juegos' se diluya, 'La mejor canción jamás cantada' podría crecer, ya que la fórmula del recuerdo de grandes canciones que han puesto sintonía a la vida de la audiencia es un filón que funciona cuando se cocina desde una perspectiva emocional. Como ya hace 'Tu cara me suena', en esos viernes que Antena 3 ya ha creado una cita estable de programación con el entretenimiento que se consume en familia y que no debe dejar escapar para apuntalar su marca de canal de series y entretenimiento.