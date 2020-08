La calculada fecha de caducidad de las 'stories' de Instagram

Instagram es una especie de cadena de televisión ideal, ya que el propio espectador es el que crea gratis los contenidos que luego comercializa la aplicación. Negocio redondo: no hay que invertir en producción de catálogo de productos, simplemente hay que animar a que la audiencia juegue, grabe y comparta su vida. De ahí que, siguiendo la estela de otras aplicaciones, no paren de crecer máscaras, efectos especiales y filtros para que el usuario no cese en disfrazarse virtualmente y, por tanto, no deje de actualizar, interactuar e incluso conocer nuevos amigos en la virtualidad.

Lo que nació siendo una red social para compartir fotos ha ido creciendo hacia una plataforma multimedia en la que estar conectado con amigos, cotillear a desconocidos, ampliar red de contactos (y ligues) e incluso aspirar a vidas de ensueño (de otros). También de las celebrities. Porque las redes ya hacen el trabajo que antaño ejercían las revistas del corazón. Ahora salta por los aires la prensa como intermediario y son los mismos famosos los que comparten su existencia en sus perfiles, casi siendo sus propios paparazzi.

Pero Instagram también tiene que lidiar con el alto volumen de impactos audiovisuales que intentan captar la atención del espectador en su día a día. La audiencia siente que cuenta con demasiada oferta audiovisual que consumir. No tiene tiempo para todo y acude con más ímpetu a aquello que va pegado al frenesí del directo. En televisión y, a la vez, en las redes sociales. Así, Instagram lleva años afianzando una rutina en su modo de consumo para que el usuario ansíe entrar cada jornada en su perfil en la red social. O sentirá que se está perdiendo algo.

De esta forma, se ha ido incentivando el uso de las denominadas 'stories'. Se trata de las historias con fecha de caducidad que se sitúan en la parte superior de la aplicación y que cada vez ganan más protagonismo. Ahí el usuario va publicando vídeos cortos prácticamente en tiempo real, que sólo duran 24 horas en la plataforma y se esfuman para siempre, a no ser que sean guardados en destacados. O entra cada día o el espectador no verá todo lo que se cuelga. Como consecuencia, surge una necesidad: pinchar constantemente o quizá te perderás algo relevante.

El cine y la televisión ha buscado perdurar en el tiempo. Además de entretener, divulgar o informar su función es, en cierto sentido, ser inmortal y documentar en el futuro cómo somos. Pero el uso de las redes sociales por parte de las nuevas generaciones también retorna a un uso primigenio en donde no importa preservar el recuerdo. El cometido principal es la interacción instantánea que se esfuma casi de la misma manera que el eco en plena montaña. Instagram hace virtud de ese modus operandi de comunicación de usar y tirar para fomentar una rutina constante en el usuario. La foto relevante se quedará en el álbum principal pero, al mismo tiempo, hay que entrar a diario en la red para no perderse algún capítulo de aquellos vídeos que no buscan sobrevivir a las redes. Sólo pretenden compartir momentos para, en lo personal, estar conectados más estrechamente y, en lo viral, más enganchados ansiosamente.