La expansión del código QR en televisión

El código QR ha encontrado su función en televisión. Ahora, el espectador puede correr con su móvil hasta la pantalla para escanear ese recuadro sobreimpresionado y, así, acceder a una ampliación de la información en formato web de aquello que se está narrando en directo.

Lo curioso es la rapidez con la que, de repente, se ha expandido este uso por parte de las cadenas. El impulso definitivo ha estado en los especiales de Atresmedia durante la noche electoral norteamericana. En Antena 3 y especialmente en La Sexta, en la maratoniana edición de 'Al Rojo Vivo' conducida por Antonio García Ferreras, se implementó con inteligencia el código QR como iconografía que daba un valor añadido de modernidad a la retransmisión.

Desde aquella noche, en sólo unas horas, los códigos QR se empezaron a propagar por otras cadenas. No se podía dejar escapar una buena idea, así que desde programas informativos hasta magacines han instalado, en tiempo récord, la aparición estelar del QR en sus diferentes grafismos.

Y no importa que el espectador no utilice realmente este sistema, porque en la mayor parte de los casos no se va a levantar y acercar al televisor para capturar el código. El cometido de este elemento va más unido a favorecer otro impacto visual más que otorgue más ritmo a la imagen, ya de por sí recargada de rótulos, 'últimas horas' y otros indicativos. Ahora toca incorporar el QR. Y es que empieza a ser utilizado por la población en la vida cotidiana debido a las necesidades de los tiempos de pandemia, donde es mejor mirar la carta de un restaurante a través del QR que tocando un manoseado menú impreso.

No obstante, con su actual popularización, el código QR puede ayudar a facilitar un trasvase más orgánico y en directo de audiencia de la emisión televisiva lineal a las versiones online de las cadenas. No sólo para lectura de información más desarrollada, también para votar en talents shows, acceder a extras de contenidos inéditos o conectar con las emisiones en las plataformas a la carta de cada cadena. Aunque, para ello, ya no debería ser ni necesario alzarse del sofá para conectar el móvil con el televisor, porque el propio móvil está a punto de ser el todopoderoso mando a distancia con el que acceder, interactuar e incluso ver todos los contenidos de las pantallas, en directo y en diferido.