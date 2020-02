La foto que evidencia lo que no se nota de 'El Hormiguero' de Pablo Motos

Somos fruto de donde venimos. De eso va 'Palo y Astilla', el nuevo programa de Mamen Mendizábal. Este lunes, la periodista fue a presentarlo a 'El Hormiguero' y el responsable de redes sociales de 'La Coproductora', compañía que está detrás de este formato de La Sexta, lanzó la típica imagen del plató de Pablo Motos en plena entrevista.

Pero esta vez no ha sido típica. De hecho, no ha sido una imagen de promo más, pues la estampa muestra el jaleo que el espectador no ve mientras Pablo Motos conversa en la mesa con sus invitados. La fotografía de 'La Coproductora' enseña las tripas de un estudio de televisión que está más lleno de trabajadores de lo que el público siente en la experiencia de visionado desde su casa.

Cámaras, auxiliares, regidor... están al otro lado de la mesa de Trancas y Barrancas para lograr una realización visual rica en diversidad de planos. El realizador, David F. Rivas, maneja a la perfección ese ritmo del show para que cada imagen vibre al compás del invitado. Así se transmite ese nervio del directo, pero sin molestar al espectador.

La foto ha sorprendido en redes. No está bien encuadrada. Es una simple captura con un móvil. Pero describe la complicación que esconde un plató de televisión en el que suceden tantas historias creativas a diario, como es 'El Hormiguero'. Para contar bien lo que sucede en un estudio de tamaño ajustado hay que coordinar bien la coreografía de movimientos de ese numeroso equipo que hace que por la tele parezca fácil un formato muy complejo.

'El Hormiguero' ha crecido en narrativas audiovisuales en estos años. Desde la incorporación como realizador de F. Rivas, el programa de Antena 3 ha avanzado hacia una estética más moderna en la que incluso se descubre la trastienda del show. Como en esta foto, existen planos de transición desde la voladora cámara grúa, denominada cabeza caliente, en los que se vislumbra el aparatoso despliegue de cámaras y cómo se mueven para organizar en sus posiciones, ya que las mismas cámaras se acercan para grabar en el set de la mesa de la entrevista y se recolocan para retratar los experimentos o actuaciones en el espacio más multifuncional del show.

Y ahí se esconde una de las claves y dificultades de la televisión: el ensayo para que, después, todo fluya. También de la organización de cámaras, que son las otras grandes protagonistas del show. Es más, en un formato como 'El Hormiguero' esas cámaras deben estar escrupulosamente coreografiadas con todas las acciones que van a suceder en el decorado. En esto es crucial probar y probar, ensayar y ensayar con minuciosidad las entradas y salidas de los elementos que se necesitan para cada sección.

Elementos que pasan desapercibidos aposta: las mesas, los utensilios de los experimentos o el atrezo aparecen en directo en el estudio a una velocidad de vértigo. Ese segundo está muy ensayado para que nada se atasque por la tele o, si sucede, la audiencia decaerá. Así los colaboradores, utensilios y hasta mesas salen a escena sin tiempo a respirar. También los cámaras cambian de posición con agilidad. Los movimientos complejos se coreografían previamente. Y, por eso, hace falta tanto profesional con su cometido bien interiorizado.. Son los detalles que no se ven, pero se vislumbran en fotos como esta que recuerdan que en 'El Hormiguero' todo mana con un ritmo apoteósico porque el trabajo invisible en equipo que no baja la guardia. Hasta para trasegar todo el plató e incluso correr hacia sus exteriores (cuando graban fuera) sin que el espectador apenas se percate.

