La frase de Toni Cantó a Risto Mejide que plasma un problema de la política actual

Si a Íñigo Errejón otro diputado no le hubiera increpado desde un escaño, los medios de comunicación probablemente no hubiéramos puesto el prisma a la defensa de la salud mental que desarrollaba el político. Y de haberlo hecho, el público tampoco lo hubiera prestado atención. El show es el que marca el compás en tiempos en los que la jerarquización informativa de periodistas y audiencia parece marcarla más por la ofensa. Sin choque, no hay interés.

El ruido de la gresca gana a lo relevante. Aunque, en este caso, el grito despreciativo del diputado también sea relevante. No obstante, retrata una sociedad de prejuicios en donde ir al psicólogo todavía se estigmatiza con mofa, como hacían los matones de la clase con el niño que consideraban débil. Y no, no es malo ser débil. Que antiguo y cuánto daño ha hecho la búsqueda de esa malentendida ejemplariedad en la que todos debemos ser valientes, duros, incluso fríos. La ejemplariedad del no se puede llorar. 'Los chicos no lloran', decía la canción de Miguel Bosé. Una melodía que no venía a ser otra cosa que una radiografía de una sociedad machista.

El grito del diputado también retrata una sociedad. Y, como consecuencia, ha plasmado un problema desde la intensidad de la teatralización de la política en el Congreso que hemos asumido. Y otro político, experto en teatro -pues es actor-, Toni Cantó también daba en la diana -también sin quererlo- en uno de los problemas de los políticos en la actualidad en una entrevista de Risto Mejide en 'Todo es mentira' de Cuatro.

Los argumentos de Cantó para justificar su marcha de Ciudadanos remitían constantemente a los 'visionados' de sus discursos en plataformas como Youtube. El propio Risto Mejide se quedaba atónito. "En el único vídeo que sacaba Inés Arrimadas hace unos días, reivindicando su año en Ciudadanos, a mi ni siquiera me ponían. Pero yo no es por nada, Risto, pero en los últimos meses he hecho intervenciones en las Cortes Valencianas que han superado en visualizaciones a todas las personas que había en ese vídeo. Incluida Inés. Entonces yo no entiendo lo que pasa en este partido", sentenció Toni Cantó con una naturalidad que describe traslúcidamente la situación. Como si la política fuera figurar en redes sociales. Entonces, quien más increpa más destacará, evidentemente. Por tanto, no debe sorprender la simplicidad de los eslóganes en Twitter. Sólo basta dos palabras en mayúsculas para indignar, enfrentar y movilizar los retuiteos. Éxito asegurado.

Y lo que es peor, si un político no entra al trapo de Twitter los propios usuarios de Twitter le critican como si no estuviera trabajando. Como si el volumen de reproches en redes tuviera que ver algo con la capacidad de gestionar lo público. De hecho, sería peligroso que así fuera. Porque la compleja realidad de la política de verdad no cabe en 280 caracteres. Las redes sociales son otra historia. Y los retuiteos no administran ninguna sociedad.

Ahí tenemos que desconstruir neoprejuicios que han irrumpido y que ya hemos interiorizado. Estamos aprendiendo aún el uso de las redes sociales donde polemizar más es sólo un espejismo que no soluciona nada de la vida cotidiana. Bueno sí, Toni Cantó ha terminado fichado como colaborador de 'Todo es Mentira', el programa de Risto. Pero la política real sólo es posible si se huye de la simplicidad que sólo se escucha a sí misma para ahondar en la gestión que se basa en escuchar a los demás. Y para eso hay que, a menudo, incluso poder estar callado. Para poder escuchar. Mala cosa en épocas en las que los argumentos son fagocitados por la descalificación. Mala cosa en épocas en las que la responsabilidad parece que no tiene ningún valor frente al ataque.