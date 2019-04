La incógnita del pueblo de Noemí Galera: la hábil trama de 'La mejor canción jamás cantada'

El pueblo de Noemí Galera es el ganador moral de 'La canción jamás cantada'. El programa de La 1, presentado por Roberto Leal, celebra hoy su apoteosis en la que se decidirá, como su nombre indica, 'la canción jamás cantada'. Al menos, desde el punto de vista de los espectadores de este talent show que ha pasado discreto por la programación de TVE, aunque manteniendo una audiencia muy fiel.

El formato se despide sigiloso de la parrilla, pero deja pequeños detalles que deberían inspirar a otros programas. Y ese pueblo de Noemí Galera ha sido, al final, una de las grandezas ocultas de este espacio.

La directora de casting y miembro del jurado de este concurso soltó en una de las emisiones que no quería decir el nombre de su pueblo para que no se llene en vacaciones. Entonces, Roberto Leal tuvo la inteligencia de ir jugando con la incógnita durante toda la emisión. Así creó una traviesa trama transversal de interés en la que intentaba tirar del hilo y lograr pistas para adivinar con el público cuál es la villa en la que veranea Galera.

Lo que parecía una broma sin más, es una habilidosa idea para enriquecer el discurrir de un programa de canciones y dar al producto una entidad con un desarrollo narrativo global. Leal fomentó una historia secundaria que alimenta esa curiosidad del espectador y Galera continuó el suspense, magnificándose la incógnita por el desconocido pueblo de Noemí Galera durante las posteriores galas del talent show.

Quizá en la final se descubra cuál es el lugar que acoge en vacaciones a Noemí Galera. Pero el chascarrillo ha alcanzado un interesante objetivo de la televisión: engrandecer con empáticas subtramas, que otorgan más texturas de curiosidad a cualquier programa y potencian la personalidad de sus participantes. No siempre funciona para atraer nuevas audiencias, pero siempre fortalece la energía de la percepción final del show.

Y por eso mismo 'La mejor canción jamás cantada' no se marcha de La 1 como si fuera un fracaso. Sus datos de audiencia no han sido brillantes, pero el programa ha logrado un tono propio de espontánea fiesta de amigos en la que presentador, jurado, invitados y cantantes transmiten estar cómodos y dejándose llevar en una no-competición de cantantes que, claro, no se ha acabado de comprender muy bien.

Otra de las lecciones que deja el formato de Gestmusic está en la capacidad de incorporar de manera natural los errores al guion de la emisión en directo. Por ejemplo, el espectador no estaba entendiendo qué pasaba en la versión de Zenet de 'No me importa nada' de Luz Casal. El cantante sólo repetía 'y no me importa nada' y ya. Pero como es un programa que experimenta con versiones de himnos... quizá era una extraña actualización del mítico tema. Pero no, el problema estaba en que el 'autocue', esa pantalla que como si fuera un karaoke dicta la letra al cantante, falló. El aparato dejó de lanzar la letra de la canción y Zenet se quedó sin el chivato que le daba seguridad para no tener que aprenderse la letra. Y entró en bucle.

Pero, en vez de tapar el problema, Noemí Galera rápidamente dijo 'vamos a explicar lo que ha pasado'. Y lo explicó. Naturalizar los errores, tan importante en televisión. No se hace tanto como debería. Muchas veces, las prisas con las que se producen los programas impide ver que el espectador entiende mejor lo que sucede-con imprevistos incluidos- cuando se cuenta con él.

Por eso mismo, 'La Mejor canción jamás cantada' ha ido creciendo con el paso de las semanas. El público suele quedarse si se siente implicado en un formato que cuida los detalles y hace cómplice al espectador de lo que sucede en el estudio. Eso sí, que solucionen la trama del pueblo y descubran su nombre. Esta trama no puede ser de final abierto.