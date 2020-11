La locura que esconde 'Mask Singer': así consigue arrasar Antena 3

El éxito transversal de 'Mask Singer' está en que el programa se sustenta en esa locura infantil que trasciende la edad. Tras años en los que la televisión ha destripado prácticamente todo lo que ocurre en sus programas, el talent show de las máscaras rompe con la falsa tendencia de que para que el espectador vea algo tiene que reconocer todo lo que sale en ese algo. Lo consigue acudiendo al gran motor real de la televisión: el descubrimiento. En este caso, el descubrimiento de adivinar qué celebrity está debajo de las máscaras. Máscaras que son disfraces locos. Así el programa consigue reunir a la familia al completo delante de la pantalla. Niños incluidos.

Porque a los niños también les encanta este formato. Aunque no conozcan a los famosos que están dentro de los muñecos. A ellos eso les da igual. Pero se asombran con los coloristas y surrealistas personajes. Que si una mariquita, que si una gamba, que si un unicornio. Son divertidos. Y encima cantan. Perfecto para bailar jugando a ser el pulpo, el caniche o el monstruo. Cada pequeño puede elegir un disfraz favorito.

Mientras tanto, a la vez, sus padres se quedan enganchados a la dinámica del show para intentar revelar el nombre del personaje que está escondido en el interior. Lo que favorece una participación activa en el programa. No sólo basta con ver la emisión tradicional, la fórmula de 'Mask Singer' invita a buscar en 'Google' para comprobar las pistas que se van dando y asistir a las redes sociales a la caza de qué opinan otros. Y si su propuesta coinciden contigo. Al final, el programa se ve simultáneamente en varias pantallas, en la tradicional y en la viral, en donde se genera un gran volumen de conversación a través de la especulación social. Hasta otros presentadores de la cadena participan en el debate, como Roberto Leal y Eva González. Nadie sabe quién está disfrazado.

Como consecuencia, el programa une grandes audiencias a través de esa infalible locura infantil que no tiene fecha de caducidad mental: la locura de jugar. O, lo que es lo mismo, 'MaskSinger' representa el todopoderoso espectáculo de la adrenalina de imaginar. Los niños intentando imitar a los icónicos personajes y el resto de la familia con la ilusión de acertar quién puede ser. Todo motivado con ayuda de una escaleta que fluye rápido, al grano. No da tregua al despiste, ni a desmotivarse. De hecho, algunas pistas son muy fáciles para que no nos frustremos. Antena 3 ha sido inteligente al no estirar de más la duración de cada capítulo del show, porque eso desvirtuaría el interés por esta producción. La dinámica de 'The Masked Singer' -nombre original, que aquí se ha versionado de manera simplificada para que lo pronunciemos mejor aunque en inglés no tenga ningún sentido- está en no dar rodeos. Lo importante es que no dejen de pasar cosas. Así, por ejemplo, hasta las actuaciones están enriquecidas con el susurro de los investigadores. En España, este elenco está compuesto por el intercambio generacional que favorecen las miradas de Javier Calvo, Javier Ambrossi, Malú y José Mota.

Aunque también tiene una función importante el presentador, Arturo Valls. Él no desaparece durante los playbacks. Al contrario, sigue omnipresente entre el público gracias a diferentes planos de reacción mirando a cámara con el cometido de enriquece cada actuación con un toque travieso. Lo que dota de más expresividad a unas actuaciones en las que, al ser muñecos, no vemos la expresividad del cantante. Por eso mismo los disfraces y la puesta en escena deben contener un concepto muy espectacular. Y ahí el programa tiene mucho camino por indagar.

Pero, tras el boom de la novedad del estreno, 'MaskSinger' está planteando bien sus cartas para seguir atrayento. De ahí que esta noche haya un invitado estelar, Mariquita, y hayan descubierto dos máscaras por falta de una. El formato mide muy bien sus tiempos. Sabe que hay que saciar la curiosidad del espectador para que necesite sorprenderse aún más.