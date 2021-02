La noche electoral catalana en TVE: los trucos de la TV al servicio del periodismo

La noche electoral catalana ha supuesto el estreno de la estructura de pantallas del nuevo plató del Telediario de Televisión Española, que mañana ya lanzará su set completo con las ediciones habituales de los espacios informativos de La 1.

Pero la retransmisión del escrutinio electoral ha sido una primera puesta de largo para el grueso del flamante set del TD. La mezcla de la estructura de pantallas de la escenografía tradicional, junto con las posibilidades de las técnicas de realidad aumentada, han ayudado a una emisión que pretendía ser de realización más dinámica. En este sentido, la cadena pública juega bien con los rituales televisivos para presentar la información con una teatralidad que otorga más interés a la cita: sintonía, leds, movimiento de cámara y realización. Ya nada es estático en un formato informativo, estamos en la era de la TV de acción.

De esta forma, el programa ha empezado con un recorrido con la cámara por el nuevo estudio. En este viaje se ha ido resumiendo, a través de efectistas proyecciones en tres paredes de pantallas, datos de contexto que realizaban un resumen del escenario político hasta cerrar las urnas. Los antiguos titulares de sumario de siempre ahora son una mezcla de aparición en escena de sonidos de la actualidad e imágenes apoyadas con la fuerza del diseño.

La cuarta pared del estudio convertida en el Parlament gracias a la realidad aumentada de la 'Virtual Window' RTVE

En este estudio en Madrid, Ana Blanco y Carlos Franganillo, han estado tomando el pulso al área más informativa del especial, mientras que en los platós de Sant Cugat en Barcelona Xabier Fortes y Gemma Nierga se han hecho cargo del debate más puro.

A nivel escénico, es interesante como se separan los dos ambientes para diferenciar entre información y opinión. Al igual que se realizaba en los especiales electorales que se producían desde los desparecidos Estudios Buñuel cuando se abría una gran pantalla para dar paso, al otro lado, a una mesa de tertulia, esta noche la larga pared de led de Torrespaña se ha transformado en una gran ventana que conectaba con el gran estudio en Cataluña. Como si ese plató estuviera justo al otro lado. Una transición efectiva, proyectando la imagen de TVE como gran televisión. Estéticamente ha sido lo mejor de la noche.

También la inexistente cuarta pared del nuevo decorado del Telediario ha cobrado vida cuando se introduce, de repente, una reproducción del Parlament. Así se convierte el reducido estudio en un versátil plató de 360 grados a través del sistema 'Virtual Windows'. A un lado, una vistosa conexión con una realidad figurada y, al otro lado, pantallas que presentan los datos con un efecto óptico que hace que la pared de led se convierta en una especie de caja con hondura gracias a la tecnología VizRT. Así, el programa especial ha ido enriqueciéndose, con el casamiento entre pantallas, profundidades fruto de la realidades aumentadas y movimientos de cámara para potenciar más viveza, orden y jerarquización al flujo de los datos del escrutinio.

Profundidad en la proyección de las pantallas de TVE rtve

Pero como programa periodístico el gran problema que tienen las noches electorales es cómo rellenar de información cuando todavía no hay certezas. En las casi dos horas que aún no hay resultados se puede caer en una espera llena de especulación sin rumbo. Ahí ha sido interesante aportar matices al relato que describían la situación con más diversidad de detalles. Se ha logrado con cuestionarios rápidos de Carlos del Amor a los diferentes líderes y la apuesta por pequeños reportajes de Gemma Nierga a ras de calle, ya sea acompañando a votar a una joven enfermera que se ha estrenado en su trabajo en plena pandemia o visitar el Paralament con Juan Carlos Ortega. Su humor ha aportado un sarcástico espíritu crítico al especial, invitando a la reflexión al espectador. "Se van a morir todos, no sé como lo viven con tanta intensidad", ha recalcado el locutor cómico, relativizando a las nueve de la noche en La 1, algo sano que no se acostumbra demasiado en una televisión que se fija más en la exaltación infalible de los polos opuestos.

De hecho, el debate en Barcelona estaba lleno de polos opuestos. Por momentos, el protagonismo de Pilar Rahola propiciaba que no se supiera muy bien si aquello era un especial histérico de aquel 'Moros y Cristianos' de Sardá -que también estaba con su ironía- o un formato informativo. Los perfiles más apasionados son importantes en el prime time, pero mejor si están equilibrados con otros que doten de la perspectiva del análisis útil más allá de la previsible trinchera de la pasión. En esa mesa, esta vez y ha diferencia de otros especiales de TVE, no ha estado ajustado bien el contrapeso entre la efervescencia y la evaluación que aporta. Por suerte, Gemma Nierga y Xabier Fortes introducían con su empática naturalidad periodismo tranquilo entre tanta emoción disparada. O disparatada, depende como se mire.

Pero, en general, el especial de TVE ha sido muy completo. Ha sido útil incorporar la visión de Sonia Zúñiga, investigadora del CSIC, para explicar la situación de la pandemia y las vacunas en una jornada electoral marcada por la crisis sanitaria que vivimos desde hace un año.

Entrevista TVE

La entrevista la ha empezado Gemma Nierga con una pregunta desde Sant Cugat para continuar Ana Blanco en Madrid, donde estaba Zúñiga. El brillante suelo del plató ha servido como pizarra para desengranar datos con contundencia. Esto resume lo bien tejido que estaba este programa para dar unidad global a un ir y venir de conexiones, datos y platós. Diferenciándose de los rivales con una propuesta distinta y abriendo una interesante puerta a la necesidad de que estos formatos especiales tengan más elaboración de testimonios de la sociedad a pie de calle. Hay que incidir más ahí: en el periodismo que da protagonismo a la sociedad. Las píldoras próximas con la autoría de la curiosidad de Gemma Nierga, el espíritu crítico de Ortega, los cuestionarios de Del Amor o las entrevistas de Ana Blanco... recuerdan que hay vida más allá de la tertulia emocionada. Es más, que el periodismo no es periodismo si sólo es una tertulia.