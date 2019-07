Así Isabel Pantoja ganó también la final de 'Supervivientes'

Isabel Pantoja es la gran ganadora de 'Supervivientes', aunque no haya ganado el botín del concurso de 200.000 euros. Lo ha evidenciado la final del reality, celebrada este jueves, y que ha sido una trepidante montaña rusa de tramas por cerrar. Que si retorno de últimas expulsadas, que si reencuentros sorpresa con familiares, que si eternos aterrizajes en helicópteros, que si pruebas de eliminatoria en el parking de Mediaset, que si alguna entrevista recordando que el reality ha sido un éxito ¡histórico! Y, entre todos estos entresijos, la imagen de la cara de la tonadillera. Ahí, viéndolo todo, omnipresente.

Porque ella, Isabel Pantoja, ha sido la protagonista absoluta de 'Supervivientes' hasta el último minuto de la temporada. En su última emisión, el formato ha contado con la destreza de mantener una cámara grabando lo que hacía la cantante en plató para captar en el momento exacto su reacción.

Y, claro, la Pantoja ha sido también la gran estrella de la gala final de 'Supervivientes' sin ni siquiera participar ya en el concurso. El realizador pinchaba raudo su cámara para que se pudieran ver en primer plano sus expresiones de antipatía hacia Mónica Hoyos, su media sonrisa cuando algo no le convence, sus constantes poses contenidamente sobreactuadas porque sabe que ella es centro de atención...

Isabel Pantoja siempre se ha creído su personaje. Pero su participación estelar en el concurso ha reforzado el mito de que propulsa la audiencia sin piedad siempre que aparece en el televisor. No obstante, su vida ha sido el culebrón perfecto para construir un magnético (y morboso) vínculo con la sociedad, pues su existencia ha pasado por todas las fases telenovelescas posibles para retratar esa España de las morbosas revistas del corazón. Desde la muerte de un marido torero en una plaza de toros hasta las consecuencias de coquetear con la caspa de la corrupción. Incluso con el giro dramático de terminar en la cárcel.

Pero su paso por Telecinco está siendo un revulsivo. Isabel Pantoja se está reconciliando con los espectador a través del canal en el que está su audiencia. Así, la artista de 'se me enamora el alma' ha vuelto a la pomada de las varietés utilizando como escaparate la cadena que mejor exprime el show sin complejos. De hecho, además de exprimir la fuerza rompe-audiencias de Pantoja, el otro gran protagonista ganador de la noche final de 'Supervivientes' ha sido el propio Telecinco.

Mediaset ha derribado a la competencia jugando bien sus cartas hasta el apoteosis de 'Supervivientes'. En este sentido, el último choque del reality de los náufragos ha sido una excitante telepromoción de los próximos estrenos de la cadena y de la estrategia de posicionamiento de su plataforma de contenidos bajo demanda, Mi Tele Plus.

Excitante es la palabra clave, ya que mientras en otras cadenas incorporan menciones para anunciar otros programas de forma más encorsetada, en 'Supervivientes' Jorge Javier Vázquez va dando paso a otros pesos pesados de la cadena con un frenesí de traviesa aparición estelar teatral. Así ha entrado, por ejemplo, Jesús Vázquez. Y ambos flirtean, se lanzan algún dardo si hace falta y son aplaudidos por el público...

Como consecuencia, se proyecta la sensación de cadena que es como una familia a la vez que se intenta un trasvase de espectadores de 'Supervivientes' a lo nuevo que viene ya mismo. También se ha cebado el 'Mujeres y hombres y viceversa' de este mismo viernes, plantando al finalista Fabio una suit junto a su novia, la también exconcursante Violeta, para ir mañana al programa de Toñi Moreno a narrar qué tal la noche. Todo muy orgánico.

La maquinaria de Mediaset no ha fallado con ayuda de la curiosidad que genera Pantoja, a pesar de que la final de este 'Supervivientes' no ha aportado nada nuevo, una de las más aburridas de la historia y, por eso mismo, no será recordada por mucha audiencia que tenga. Aunque eso da igual, esta gala ya es pasado y lo que Telecinco ansía es captar la atención del público con todos los programas que tiene en la bandeja de salida. Menudos son, aunque sin la tonadillera tal vez estos estrenos no tiren tanto. Al final, habrá Isabel Pantoja hasta en Boing.