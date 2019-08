La política del reality show: el 'fichaje' de Pedro García Aguado

La política ha caído en cierta tendencia u obsesión por analizar sus acciones como si se tratara de un programa de televisión. Hay partidos que analizan la proyección de sus discursos casi de la misma forma que se estudia la implacable evolución de la audiencia en un reality show.

No es raro pues que los personajes televisivos también influyan a la hora de la designación de cargos. No tiene que ser malo. Hay profesionales de la televisión sobradamente preparados que, además, pueden acercar la comunicación de la gestión pública a la sociedad. Pero, claro, la gestión política no es márketing ni reality show. Es gestión inteligente de lo público.

Pedro García Aguado, conocido por su papel de agresivo coach en el docushow 'Hermano Mayor', ha sido nombrado estos días director general de Juventud de la Comunidad de Madrid. Su designación ha chocado e incluso creado cierta mofa. No obstante, su trayectoria televisiva ha sido fruto de un tipo de televisión que siempre ha generado controversia, incredulidad y mucho meme o parodia.

Porque, al final, el currículum que ha llevado a Pedro García Aguado al gobierno de la Comunidad de Madrid se basa en un programa con mucho guion. Su imagen pública se ha construído sobre la base de una semi ficción como era su docushow. Porque aunque los casos eran reales, a estas alturas del cuento ya sabemos como se desarrollan este tipo de formatos para que cuenten con una historia atrayente.En los docushows más intensos hay un equipo que provoca para que sucedan cosas y se produzca una trama de impacto. En definitiva, hay guion. Y las personas terminan mutando en personajes. Tanto, que hasta en el uso de las redes sociales el expresentador y exwaterpolista se expresa como su personaje: aireado y con pocos protocolos de la responsabilidad política.

La experiencia y cualidades de García Aguado con un tipo de juventud que no representa la realidad funciona en la televisión ¿pero esta capacitado para desarrollar políticas para todos los jóvenes? Da igual. La superficialidad del márketing parece que está ganando a la política de trasfondo. Y Pedro García Aguado en el gobierno también tendrá guionistas.