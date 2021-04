La 'telecincofobia': cuando necesitas alardear de no estar viendo algo

Existe un sector de usuarios de las redes sociales que se siente mejor recalcando en público que no ven Telecinco. Fardan de ello. Lo proclaman con una aureola de superioridad moral que, a veces, dicta sentencia sin ni siquiera haber echado un ojo al contenido que desprecian.

Siempre ha existido ese esnobismo con la televisión más popular, con lo que se considera mainstream. También ocurre en la música, en el cine... Recuérdese aquellos que presumían de "sólo ver los documentales de La 2". Pero ahora, además, se incide en ello en directo cuando se observa que gran parte de los tuits versan sobre un tema. Ahí nace la necesidad de gritar al resto de tuiteros que "yo soy mejor que tú porque no estoy viendo lo que ve todo el mundo". Como si eso te hiciera más "inteligente" de algún modo.

En terreno televisivo, Telecinco es experta en despertar estos resortes desde hace años. Esta especie de 'telecincofobia', como denominaba un usuario en Twitter (@Tintinaco), se ha evidenciado de nuevo de forma muy palpable durante la emisión de la serie documental 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'. Si fuera una producción de Netflix sería hasta aplaudida. Pero está en Telecinco, envuelta en sus liturgias de infinito prime time y eso marca.

Te interese o no, 'Rocío: contar la verdad para seguir viva' es un producto complejo y trabajado que, aunque no sea su finalidad principal, aborda temas socialmente relevantes. Derribarlo con un "esto es sólo basura y morbo" quizás suene sesgado. Y para criticar, es mejor ver. Siempre con espíritu crítico. Aunque sean dos minutos.

Lo que chirría es la necesidad de gritar "no soy como vosotros" por no ver lo que ve "la masa". Nadie es mejor o peor por ver o no un canal de televisión, un programa o una serie. Puede que lo que nos falte sea más educación de pequeños para precisamente encender la tele cuestionándonos lo que se emite, lo que nos cuentan y por qué nos lo cuentan de esta manera o de otra.

Somos libres de ver lo que nos apetezca entre tanta oferta, faltaría más. Pero digámoslo ya: no, no tienes más personalidad ni eres más especial por no ver Telecinco o la serie de Rocío Carrasco, ni más interesante, ni más inteligente, ni mejor que nadie. Necesitar poner un tuit para dejar claro que no estás viendo algo puede que diga mucho más del que lo pregona que lo que dice de otra persona el hecho de estar viendo Telecinco, que es simplemente nada.