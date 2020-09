'La Voz': así resucita su éxito

Al final, los grandes formatos de televisión los hacen las personas. De poco sirve una brillante fórmula del éxito si sus protagonistas no transmiten empatía, que es uno de los grandes sustentos del entretenimiento audiovisual. Y 'La Voz' ha regresado líder a Antena 3 con un 20 por ciento de cuota de pantalla, justamente porque el equilibrio del casting de coaches de esta etapa, Laura Pausini, Alejandro Sanz, Pablo López y Antonio Orozco, transmite mucha más implicación con los participantes. Lo que no sucedía, por ejemplo, con Paulina Rubio. Por eso nadie se acuerda de ella.

Destaca en el reparto Laura Pausini, clave para dinamizar el espectáculo por su habilidad para entender cómo construir con naturalidad vínculos de complicidad con el espectador. Es irónica, sale a divertirse y aporta argumentación en sus afirmaciones. No se queda en la frase condescendiente vacía -habitual en estos shows- e intenta aportar su experiencia. Sin olvidar, que es ingeniosa: sabe reírse de todo cuando toca. No es intensa hueca, es constructiva útil. No está con el automático. No repite siempre lugares comunes intercambiables: "la música es amor, el arte se escapa por la puerta...".

También el programa ha estructurado mejor su escaleta de las audiciones a ciegas para escapar de la monotonía. Muy interesante la reaparición de una experimentada artista de la música como participante. Su actuación se construyó sólo con los rostros de asombro de los coaches. Por tanto, el espectador tampoco sabía quién era la famosa cantante. Se trataba de Mercedes Ferrer, voz del mítico 'Vivimos siempre juntos' de Nacho Cano. El programa plasma bien el relato de la historia. Primero intenta enganchar al espectador con la cantautora explicando sus éxitos. Pero sin verla. Después sale a escena con un giro dramático. Pero nadie se gira. Y, finalmente, se pone el vídeo de presentación que contextualiza toda la trayectoria.

El formato intenta sorprender. Aunque ya se haya visto todo antes. Lo intenta variando la forma de presentar a los concursantes manejando la emoción con diversidad. Y, a la vez, mejora la manera de generar acontecimiento en el ojo del espectador. 'La Voz 2020' no tiene tanta prisa a la hora de empezar la fiesta, cortando el rollo del subidón iniciático del evento. Esta vez, el prólogo de presentación de los coaches es más efectista que en la temporada anterior. Como otras veces, cantan los unos canciones de los otros y la voz de Eva González remata diciendo 'Con todos vosotros, los coaches de 'La Voz' para amplificar la aureola de reputadas estrellas.

Aunque el dato de arranque es peor en cómputos generales que la anterior temporada en Atresmedia, donde logró un 25 por ciento de cuota de pantalla en su estreno tras una gran campaña de márketing, este rendimiento del lanzamiento es esperanzador para Antena 3 en un momento en el que el espectador está resabiado de talents shows. La cadena ha acertado colocando el concurso en los viernes, franja en el que la audiencia actual demanda evadirse de la dura realidad con entretenimiento y donde Antena 3 ha ido afianzando su posición como cadena experta en este género en platós de grandes dimensiones con espacios como 'Tu cara me suena'. En otro día de la semana 'La Voz' sufriría más por mayor competencia y menor costumbre de un espectador cada vez más olvidadizo cuando no hay un vínculo rutinario con tipología de ofertas y franjas de cada cadena.

En este comienzo de curso, Antena 3 está colocando bien sus bazas con ayuda del éxito de la telenovela turca 'Mujer' que arrastra desde el verano y que ha cimentado unos fieles muy enganchados. Esa fidelidad ha conseguido debilitar al primer capítulo de 'Madres', con Belén Rueda, en Telecinco. Nunca hay que subestimar a un culebrón con mucha música lacrimógena de fondo. También la cadena del tres ha sido hábil a la hora de colocar la ficción 'La Valla' en los jueves antes de la llegada a esa misma velada de los realities de Mediaset y las series de La 1. La televisión está cogiendo posiciones, y Antena 3 está acertando adelantándose en este curso raro en el que todo -incluso nuestra relación con la pantalla- aún puede cambiar.