Las canciones más cantadas en el casting de 'OT' y el error que acarrean

Somos fruto de nuestros referentes. Y es hermoso. Pero, a veces, imitamos en vez de proteger nuestra personalidad propia. Es lo que sucede a muchos candidatos de los castings de 'Operación Triunfo', que se celebran estos días y que intentan reproducir lo que ya triunfó en vez de pararse a pensar para intentar definir bien su carácter con la elección de un tema que le represente, le diferencia del resto y llame la atención del jurado.

Porque un equipo de casting ve a demasiada gente en un mismo día y se queda con los que muestran algo especial. No con los que repiten la misma fórmula porque creen que es infalible, ya sonó en el programa y, al final, resulta la peor opción. Error.

En lo que 'Operación Triunfo 2020' lleva de castings 'You Know I'm No Good' de Amy Winehouse, 'If I ain't got you' de Alicia Keys, 'Halleluja' de Leonard Cohen, Rufus Wainwright o Alexandra Burke se llevan el título de canciones más repetidas. La cara de Noemí Galera, directora del casting, es descriptiva cuando suena 'Halleluya'. Véase la captura de arriba.

Como referente generacional, Amy es claramente la líder. Su versión de 'Valerie' y el tema 'Back to black' también son recurrentes. Lo mismo sucede con 'Something's got a hold on me' de Etta James o 'Nana Triste' de Natalia Lacunza y Guitarricadelafuente.

Cuando cantan estas canciones tan recurrentes los candidatos piensan, tal vez, que pisan sobre seguro. Todo depende, nada es blanco o negro. Pero, en realidad, están demostrando al jurado que son poco originales y que imitan más que proyectan su capacidad. De hecho, el jurado está harto de escuchar tales temas.

Lo inteligente a la hora de acudir a una audición de estas característica es llamar la curiosidad de los jueces del casting con una canción que les levante de la monotonía de largas horas de escucha. Eso se logra intentando sacar partido a tus peculiaridades sin dejarte influir por el éxito de las repetitivas canciones de siempre.

Porque los castings, como la vida, no sólo se ganan con talento. En el talento, también es crucial la creatividad. Esa creatividad que dice si eres evidente o eres especial.

