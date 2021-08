"Solo con imaginación", encabeza la página web de las gemelas Hurtado, Teresa y Fernanda. Allí muestran sus obras de arte. Porque ahora son video-artistas. Aunque todos las seguimos recordando por su papel en el 'Un, dos, tres... responda otra vez', donde alcanzaron la popularidad. Allí daban vida a las inolvidables Tacañonas, junto a su hermana Paloma.

Chicho Ibáñez Serrador tenía muy claro que un buen programa de entretenimiento necesitaba unos eficaces antagonistas. Tras la marcha de Don Cicuta y compañía, el maestro de la televisión pensó en Martes y 13 para coger el testigo de la parte negativa del concurso cuando Mayra Gómez Kemp tomara las riendas. Pero, al final, uno de esos ingeniosos impulsos le llevó a elegir al trío de Las Hurtado con su 'campana y se acabó' y sus raudas rimas siempre a tono del fallo de la pareja de concursantes. Por primera vez, sólo mujeres eran las protagonistas principales de un programa de entretenimiento de tal inmensas características.

Sus diálogos en 'Un, dos, tres' eran humor inteligente, con cierta corrosión, que representaba el atrevimiento de jugar con la realidad española desde un prime time que veía todo el país. Antes, en 'Aplauso' ya demostraron su capacidad para este cometido con apariciones en donde interpretaban sus deliciosos performances. Pura sensibilidad que, seguramente, sería inemitible hoy. Nueve minutos en los que se combinaba ballet clásico, mimo, cambios de vestuario, canciones delirantes y humor indescriptible con los que dejaban hipnotizado al espectador frente al televisor mientras sonaba "aquí estamos tres, tres hermanas las Hurtado, que no van para diputado, como el resto del país".

Y, en 2021, ¿dónde están las hermanas Hurtado? Paloma se enamoró con un norteamericano y se quedó en Estados Unidos. Pero Teresa y Fernanda siguen inventando con la misma ilusión que en los ochenta. Ese debe ser su secreto, como dice su página web: "solo con imaginación". Un buen lema para la vida. Ellas, desde luego, de imaginación van sobradas. Si a finales de los setenta se atrevieron con performances que hablaban un idioma propio en la nueva escena que aparecía, en la actualidad llevan años indagando en el arte digital. Sus elaboraciones suelen ser compartidas en su Instagram, que es un psicodélico viaje por un mundo de realidad y fantasía en donde no se autocensura su creatividad. Pero sus creaciones no sólo habitan las redes, también realizan exposiciones en las que sus fieles no fallan. Y, como buenas profesionales del medio, se aprenden tales presentaciones como realizaban en 'Un, dos, tres...'. Hasta con los requiebros narrativos para dejar respirar la audiencia del público, su público.

Teresa y Fernanda Hurtado son institución de la comedia española que no imita, se inventa y reinventa. Su cualidad de siempre, consciente o inconsciente, fue salirse de los cánones preestablecidos para conquistar la curiosidad del espectador con el arte de las varietés elaboradas desde la precisión y no la improvisación. Y siguen ejerciendo esta labor en 2021 cuando aprovechan las nuevas tecnologías, las aplicaciones sociales y los filtros digitales para transmitir. No han cambiado tanto, pues. Siguen sabiendo que lo importante es crear allá donde tengas un escenario y hacerlo sin complejos ni miedo al qué dirán. Crear sin filtros mentales en tiempos de filtros virtuales. Bonita paradoja que desmontan las Hurtado en el viaje a la imaginación que supone su Instagram (@hurtadogemelasoficia), donde siguen ejerciendo su arte de colores, delirios, desparpajo e ingenio con una enérgica ilusión sin fecha de caducidad. Como siempre. Siempre han sido maestras del video-arte, en sus múltiples e inclasificables vertientes.