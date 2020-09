Las polémicas voces de 'Memorias de Idhún' de Netflix: cuando lo artificial nos suena mejor que lo natural

Hemos crecido viendo películas y series dobladas. Nuestro oído se ha acostumbrado a escuchar las voces de los actores de doblaje. Hay muchos y muy buenos en España, pero hay un hecho claro: el doblaje es una convención. En la vida real nadie habla como los dobladores, con esas voces perfectas, esos tonos impostados y esas risas engoladas. En la vida real nadie dice "¡maldita sea!", "eh, amigo", "te quiero, nena", "de veras" y tantas otras frases que nos hemos acostumbrado a escuchar en los doblajes pero que nada tienen que ver con nuestra verdadera forma de hablar.

La serie de animación española 'Memorias de Idhún' ha llegado a Netflix envuelta en polémica por las voces elegidas para dar vida a sus personajes: Carles Cuevas, Itzan Escamilla, Michelle Jenner, Nico Romero y Sergio Mur. Aunque alguno sí tiene experiencia en doblaje, se trata básicamente de un plantel de actores, no de actores de doblaje. Y los usuarios de las redes sociales se han indignado porque sus voces no siguen los sobreactuados patrones que incorpora la artificial metodología de doblaje, muchas veces desvirtuando la interpretación original o no acercándose a su excelencia. Por más que lo haga alguien muy bueno, ¿puede un actor de doblaje estar a la altura del trabajo interpretativo, de meses y meses de preparación, que realiza por ejemplo Joaquin Phoenix en 'Joker'?

Pero volviendo a 'Memorias de Idhún', aquí además no se trata de serie de animación extranjera que hay que doblar porque ya existen unas voces en otro idioma. Es una producción de nuestro país, creada por la productora Zeppelin a partir de los libros de Laura Gallego, y se ha priorizado que los personajes sean interpretados por actores metiéndose en el papel de forma naturalista, interpretándolos como lo harían si fuera una serie de personajes de carne y hueso. Porque el objetivo no es doblar, sino ser. Ser unos personajes que acaban de cobrar vida, pues antes solo eran líneas en libros.

Para estos críticos con el doblaje de 'Memorias de Idhún', la voz que mejor suena es la de Michelle Jener. ¿Por qué? Porque Jenner acumula muchos años de experiencia en el doblaje tal cual se ha hecho siempre. Y dobla a su personaje, Victoria, con la misma sonoridad con la que doblaba a Hermione en las películas de 'Harry Potter'. Sin embargo, hay que ir más allá de esa indignación para entender aquellas convenciones que se nos han quedado enquistadas en la cabeza. Porque el doblaje que creemos "correcto" no tiene nada de orgánico. De ahí que choquen las voces mucho más orgánicas de 'Memorias de Idhún'. Como es de animación y un anime, se ve que mucho público quiere que suenen como 'Bola de Dragón' o 'Caballeros del Zodíaco'. Y si no, pues se enfadan en lugar de darle una oportunidad.

'Memorias de Idhún' es una serie creada, producida y animada en España, que va a llegar a 190 países, consiguiendo que la exitosa trilogía de Gallego alcance dimensión internacional. Pero lejos de aplaudir esto, el debate y los juicios se han centrado en que no suena como una serie doblada estándar. Es su valor: no es una serie estándar. Será que en España se padece mucha "doblajitis"...