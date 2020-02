Las series crecen más allá de única ventana de emisión: el caso de 'Skam España'

Las ventanas de consumo de la televisión han mutado. La televisión ya no sólo se ve por la televisión. Está claro, no es nada nuevo. Pero es que además ya no existe ni siquiera una sola vía de acceso a un producto audiovisual. ¿Por qué seguir la historia de una serie sólo por un canal? Las tramas pueden crecer a través de los diferentes soportes a los que tiene acceso el espectador. Y esa es una baza que ha jugado SKAM España, serie de Movistar Plus y producida por Zeppelin, que ha calado entre un fuerte movimiento de gente joven porque habla su mismo idioma y se puede seguir desde aquellos hábitats virales donde desarrollan su vida digital.

De hecho, esta producción ha entendido desde sus orígenes que no sólo hay una manera de seguir las tramas. El capítulo principal se emite en Movistar pero la historia se expande por distintos soportes. Incluso interactuando con los fieles seguidores de la producción.

Un ejemplo es lo que sucedió hace dos sábados, el día 8 de febrero. A las 22:02 de la noche, Nora (Nicole Wallace) y Jorge (Tomy Aguilera), protagonistas de ‘Skam España’, se preparaban en la ficción para actuar en directo ante sus compañeros de instituto en un concierto con el que pretendían recaudar fondos para un viaje de fin de curso a Mallorca.

A esa misma hora, 22.02 de la noche, la secuencia se emitía en las redes sociales, Youtube y Movistar. A esa misma hora, en la discoteca ‘Goya Social Club’, seguidores de la serie asistían a la misma fiesta que se estaba reproduciendo en tiempo real. In situ, los fans de 'Skam’ ponían un ojo en su móvil y otro en la realidad.

Los clips de la serie se habían grabado otro día, pero se clonaron tal cual ese sábado noche, consiguiendo convertir la ficción en una especie de realidad en la que los espectadores más afines interactuaban con los protagonistas de la serie.

De esta forma, no sólo se lanzaron al vacío dos piezas inéditas de la serie: se creó un evento que visibilizaron los propios seguidores de la ficción- Lo hicieron con el superpoder de sentirse partícipes de la propuesta. Los que estaban en la propia discoteca con los actores protas y los que no, pero lo comentaban con cierta envidia sana desde sus casas.

De esta forma, la fiesta de ‘Skam España’ propició que el lanzamiento de sólo dos clips extras a la serie se disparara como primera tendencia española de conversación en Twitter, bajo la etiqueta #SkamEspaña, y fuera trending topic en otros países como Chile, Perú o México. Otros términos como #FiestaSuperViaje, Viri y Hugo o Amira y Dani también se colaron en el ranking de lo más tuiteado de la noche.

Una acción que recuerda que ya no sólo es importante cómo se ubica una serie de televisión en la programación o catálogo de un canal. Ante tanta oferta de contenidos audiovisuales a sólo un clic, es crucial saber visibilizar las producciones con creativas estrategias de divulgación y/o la creación de acontecimientos especiales. Es el caso de esta fiesta de ficción que se hizo tangible en la realidad y que ejemplifica la esencia de ‘Skam’. Una serie que fluye por prácticamente todas las redes en las que está su público potencial. Así se encuentra con su audiencia o, en su defecto, su audiencia la busca para poder completar mejor la trama. Así la experiencia se multiplica y el espectador se siente más comprometido con el producto porque no sólo ve, también puede indagar a la caza de más información o sorpresas inesperadas y hasta interactuar con los personajes dentro o fuera del contexto del capítulo de la serie. ¿Por qué hilar una trama por una ventana de emisión si se puede enriquecer por varias redes sociales o plataformas participativas?