Lo que deben estudiar las facultades de periodismo de la noche electoral de RTVE

El periodismo crece con la creatividad. Es una máxima que TVE ha puesto en práctica en su especial en la noche de las elecciones generales de este 10 de noviembre. La cadena pública podía haberse quedado en lo de siempre: que si enviados especiales en los partidos, que si una última conexión con un colegio electoral, que si análisis de los expertos. Pero, además, los profesionales de TVE han discurrido para enriquecer el ritual habitual de un largo informativo de estas características. Es más, no se han quedado en un programa verbal que podría retransmitir la radio y han hecho televisión con cuatro acertadas liturgias que deberían estudiarse en las universidades de periodismo y comunicación y que son claves para no caer en el obstáculo de la previsible rutina.

1. Siempre crea una atmósfera desde un epicentro emblemático

TVE ha transformado la cabecera de su informativo especial en un prólogo perfecto para sumergir al espectador en el clímax de una noche electoral. Ha huido del vídeo con un resumen previsible de los últimos meses y ha optado por una coreografía de haces de luces, movimientos de cámara y proyecciones de pantalla que iban mostrando a los diferentes candidatos de los partidos políticos mientras sonaban declaraciones relevantes de ellos y otros representantes claves de las instituciones. Así se ha radiografiado con claridad, brevedad y cierta épica el choque que ha llevado a España a unas nuevas elecciones generales en medio año. Y, a la vez, de esta forma, se ha presentado a la audiencia las posibilidades del decorado en el que se realiza el programa, desde el nuevo Estudio 6 de Prado del Rey.

Con este ritual escénico, se informa de un vistazo y, también, se presenta al ojo del espectador un amplio y emblemático lugar como epicentro de la información. La audiencia ve de un vistazo que en esta noche se van a utilizar todas las artes del oficio televisivo al servicio de la narrativa periodística: cambios de luces, encuadres de imagen, gráficos, pantallas y la realidad aumentada que digiere los datos de una manera más atractiva, además de dotar de más ritmo a la emisión a través de diferentes animaciones. Todos estos ingredientes, bien mezclados, y TVE los ha mezclado muy bien esta noche, proyectan la relevancia del canal con fuerza y encima dan más versatilidad a la retransmisión. No es repetitiva visualmente, pues exprime el espacio escénico y las infografías para explicar cada resultado sin aturullar.

📺🗳️ Las principales cadenas de nuestro país comienzan desplegar sus arsenales para cubrir la noche electoral.



La primera de ellas es @La1_tve con su especial: 10N: Tú decides, presentado por @cfranganillo y @anablanco_tve



▶️Así ha sido su comienzo. pic.twitter.com/9LpdFkC2eA — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) November 10, 2019

2. Siempre indaga más allá del argumentario de la trinchera política

Presentado por Ana Blanco y Carlos Franganillo, lo inteligente del especial de RTVE es que ha optimizado el relato puramente informativo y analítico de la noche electoral con entrevistas a otros protagonistas que no están en el lado más previsible del discurso de la batalla política. Por el estudio 6 de Prado del Rey ha pasado desde Paloma Santamaría, ujier jubilada del Congreso -que ha dado un prisma diferente y más cotidiano de los políticos-, a Adela Cortina, filósofa y catedrática en ética -que ha reflexionado con Ana Blanco sobre como cultivar el diálogo requiere tiempo- Y quizá, paradójicamente, el tiempo actual no tiene ese tiempo. Un inspirador encuentro que define la esencia de la televisión pública como compañía audiovisual que documenta, en directo, la historia de nuestro país dando voz a referentes sociales que otorgan herramientas para entender mejor la complejidad en la que está inmersa una sociedad que la compone la gente, no sólo los partidos.

También por el plató ha pasado el ex ministro de hacienda Cristobal Montoro. Charlas sin prisas con opiniones reposadas para aportar otras (sabias) aristas a la noche.

3. Siempre contrastar. Incluso con cierta travesura que genera vínculos de complicidad con el espectador

Matrícula de honor para TVE cuando ha enfrentado a sus contertulios de cabecera a los pronósticos que hicieron hace seis meses sobre lo que iba a pasar después del escrutinio electoral del 28 de abril. La cadena ha dividido la pantalla. A un lado, el pronóstico. Al otro lado, la imagen en directo de la reacción del experto viéndose a sí mismo explicando su futurible. La cara de Pedro J. Ramírez mirándose como afirmó, en el anterior especial informativo, que iba a existir una investidura segura de Pedro Sánchez ha sido una estampa de pura televisión. TVE ha relativizado a sus expertos, enfrentándoles a su maldita hemeroteca. Contrastando sus presagios con la realidad. Una idea poderosa que recuerda que los pronósticos son sólo pronósticos.

Aunque, especialmente y junto con las entrevistas, este juego televisivo ha servido para distinguirse de cadenas rivales y ganar influencia con contenido original propio a ese rato en el que aún no hay datos oficiales y es fácil caer en la especulación. TVE ha creado contenido propio con una diversidad escénica que no daba tregua.

4. Siempre la televisión es trabajo en equipo (una buena dirección y coordinación)

El especial de RTVE representa la televisión que coordina con inteligencia los equipos. Porque la televisión es trabajo en equipo. Todos los engranajes del programa han estado bien engrasados con elegancia, carisma y una constante riqueza de detalles. Las luces iban variando dependiendo de las necesidades del momento y la realización cambiaba su intensidad con ritmo pero sin aturullar al espectador, apostando por una interesante complejidad de planos tradicionales y, a la vez, como es ya habitual, dividiendo la pantalla en varias señales para que el espectador sintiera que la cadena estaba conectada con todos los lugares de la noticia. Esa fusión de realización clásica, desde un amplio plató, con multipantalla y un grafismo dinámico estéticamente bien ordenado, ha favorecido una muy rica experiencia de visionado.

Franganillo y Blanco, por su parte, han sabido comunicar y moderar logrando la máxima de hacer parecer fácil lo difícil. Saben escuchar. Saben explicarlo. Como también sabe escuchar el realizador, que se nota que estaba atento a cada movimiento con una armónica agilidad tranquila para que las imágenes, en directo, respiraran el tiempo suficiente para que el espectador no se pierda esos detalles latentes que también son relevantes y que, a veces, son anulados por la prisa.

tve crece en redes con los jóvenes En directo también en Youtube Un especial que se ha podido ver en directo por La 1 y, a la vez, por las redes sociales y Youtube. Porque TVE ha entendido que el espectador ya no sólo va a la emisión tradicional, mejor si la televisión pública (al no ser meramente comercial) también acude a las plataformas donde está consumiendo el caudal informativo el propio espectador.

Pero, sobre todo, este especial transmite que en RTVE han tenido tiempo para pararse a pensar en un momento en el que las empresas audiovisuales no cuentan con demasiado margen para preparar e innovar en este tipo de formatos. Como realizan otras grandes televisiones públicas de nuestro entorno, el especial informativo de esta noche ha sido creativamente valiente para, por encima de la lógica intensidad del escrutinio, dotar de más pluralidad y perspectivas a la retransmisión tradicional. Se ha pensado más en el espectador que en los políticos. Eso es el periodismo: explicar contextos con agilidad, honestidad, claridad y atreviéndose a cierta imaginación que evoluciona el guion preestablecido o impuesto. TVE, esta noche, lo ha conseguido desde una modernidad a la altura de la amplitud de miras de los grandes grupos de comunicación internacionales.