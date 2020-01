'Los Goya 2020': lo mejor y lo peor de una gala con un problema claro

Salir ileso de una gala de premios siempre es complicado. ¿Por qué? Pues porque son muchos los galardones a entregar y la suma de los numerosos agradecimientos pueden ser soporífera. Y así ha sucedido en 'Los Goya 2020'. No tanto porque al cine español le falten estrellas, que las tenemos y muy magnéticas, sobre todo porque normalmente los agradecimientos de Los Goya suenan exageradamente repetitivos. No somos norteamericanos, somos menos melodramáticos al salir a un escenario. La mayoría de la gente da las gracias protocolariamente a familia y compañeros. Dicen esto de por mí y por todos mis compañeros, una y otra vez, lo que termina convirtiendo al sarao en un bucle sin demasiado interés televisivo que sólo se salva cuando surge el incontrolable nervio de la espontaneidad. Ese instante que rompe el guión del previsible 'se lo dedico a todos mis primos' con el carisma de la verdad.

Para remediar esta pesadez de base de las galas de premios clásicas -que habrá que reinventar porque no puede durar cada discurso unos diez minutos de comentarios sin sustancia-, se puede jugar con los fondos del decorado y las posiciones en el escenario de entregadores y 'celebradores'. Fuera atriles, más versatilidad de sets. Ahí 'Los Goya 2020' han tenido la visión de ir modificando la tonalidad del color de la animación de los fondos de las pantallas del decorado en los discursos. Una escenografía elegante y versátil que dotaba de ritmo a cada imagen del show.

Pero no ha sido suficiente. Habrá que poner una trampilla al estilo de 'Ahora Caigo' para cuando el personal se exceda. Porque ni siquiera se dan por aludidos al sonar por lo bajini una música épica que insinúa aquello de 'vaya terminando, amiga'. Y es que la música épica era tan bonita que, en vez de cortar el rollo, hacía que se vinieran arriba y se pusieran con más ganas de recitar su vida. En vez de cortar, animaba a que el premiado mirara a cámara e interpretara 'Hamlet'.

No obstante, el acierto de 'Los Goya 2020' ha sido entender que los premiados son protagonistas, así que cuanto menos rodeos a la hora de presentarlos mejor. Ya se enrollan ellos, como para estirar de números visuales y/o malabares y/o el comodín de Alex O'dogherty la ceremonia. Como otros años...

Pero para que la gala trascienda como show es importante que exista un relato transversal que aporte unidad a todo el programa. Un objetivo que se consigue a través de los maestros de ceremonias. Esta año, Silvia Abril y Andreu Buenafuente, que han repetido juntos. Y para Andreu ya es la cuarta ceremonia. Justo hace diez años, de hecho, protagonizaba la que probablemente es la mejor y más completa gala de la historia del cine español porque combinó a la perfección comedia, sorpresa, emoción y espectáculo.

Y en busca de este espectáculo en 'Los Goya 2020' han tenido claro que que este formato es un programa de televisión en el que es importante arriesgar para crear la atmósfera de gran acontecimiento. Acierto apostar por un gran arranque musical, bien ejecutado, que ha sido un homenaje a todo el cine. Sin prejuicios. Porque de eso va la gala, aunque a veces se olvide. Un rap, con Rayden <3 y Ana Mena, mucha coreografía, mucha gente en escena, mucha cosa. Han osado en empezar lanzándose a una complicación escénica. Y no ha salido mal, no. Y no ha creado indiferencia, no. Tan vital para este tipo de ceremonia.

Así ha empezado un show que ha recordado que cualquier fiesta es mejor si el entretenimiento no es hueco y viene comprometido con su sociedad. Y la retrata de una manera identificablemente valiente. Aunque no guste a todos la realidad del retrato. Sublime el diálogo entre Abril y Buenafuente en el que han plasmado el vaivén del país a través de títulos de películas de Amenábar y Almodóvar.

Ha sido de lo mejor de la noche, también ha estado bien medida la corrosión de la aparición estelar de Jorge Sanz, teniendo que entregar un Goya desde la puerta del estadio en el que se realizaba el evento-como guiño a que en otra edición no le dejaron entrar-. Sin olvidar, la desengrasante locura a lo Beyoncé de Silvia Abril como superheroína destruyendo los techos de cristal de los prejuicios... y los derechos.

Sin embargo, ha faltado una trama cruzada que deje pegado al espectador porque sabe que el guion va hacia algún objetivo narrativo durante todo la noche y un gran punto de inflexión o golpe de efecto para despertar al espectador sobre las 11.45h. entre tanto agradecimiento monótono. Esta bisagra en mitad de la gala, los norteamericanos la controlan como nadie. Este elemento para potenciar la atención de una audiencia ya aburrida ha estado en 'Los Goya 2020' con la irrupción de una activista. Parecía alguien que se había colado en el directo de verdad, pero era Paula Meliveo interpretando a una espontánea que, al final, ha anunciado la mejor película documental.

Aunque el instante central televisivo de este extenso y pesado prime time ha sido el emocionante Goya de Honor a Pepa Flores con sus hijas recogiéndolo, precedido por una actuación de Amaia Romero envuelta en una caja escénica de proyecciones que recordaban a la icónica Marisol. Con detalles como este, 'Los Goya' han vuelto a pegar un salto visual en esta emisión. Aunque se cuele de vez en cuando algún asistente en realización. Es normal.

Pero hay que aligerar estas galas de premios o, al final, no conseguirán alcanzando su objetivo: que apetezca ir al cine. La cosa empezó bien. Buenafuente y Abril cómodos, como en casa, la escenografía con una belleza de amplitud como nunca y, por suerte, al acercarse el apoteosis en nalgas de la despedida de Andreu y Silvia, cuando recogió el premio a mejor actor, Antonio Banderas, el actor de 'Dolor y Gloria' dijo que tenía un discurso pero que no lo iba a leer. Como consecuencia, se puso a contar batallitas. Es lo que esperábamos toda la gala: ¡al público nos gustan las batallitas con nombre y apellidos! Porque te descubren, porque te enseñan, porque te hacen empatizar con el esfuerzo del recorrido, porque te emocionan. Hasta al propio Pedro Almodóvar que, por cierto, también dotó a su agradecimiento del interés de plasmar una realidad de la que pocos hablan "el cine independiente español está en peligro de extinción". En definitiva, la gala crece con los agradecimientos que inspiran. Y no los discursos tan protocolarios que son huecos. Ese ha sido el drama de la noche: los discursos protocolarios que no aportan, porque no cuentan. Chimpún.

Borja Terán.