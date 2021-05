'Los hombres de Paco': crónica sin spoilers de una resurrección

Todo lo recordado es susceptible de resurrección en el bucle de la televisión que vivimos. Así las cadenas, por lo menos, se aseguran el infalible reclamo de la curiosidad del público (y los medios de comunicación...) de ver cómo regresa una producción mítica que sigue planeando en algún lugar de su memoria. Más fácil que vender una serie nueva desde cero entre tanto aluvión de impactos audiovisuales.

'Los Hombres de Paco' es la inolvidable serie que retorna, ahora, a Atresplayer Premium. Vuelve once largos años después de la emisión de su último episodio con una capítulo puente que ha emitido como evento Antena 3 y que pretende ser el nexo de unión de lo que recordamos de la (vieja) ficción al nuevo universo que nos propone la historia a partir de hoy. Porque los tiempos han cambiado. Hasta la manera de relacionarnos con series policiacas. Ya no tenemos tanto miedo como en los 2000 a una fotografía más oscura, por ejemplo. Porque la oscuridad puede ser muy luminosa.

Lo inteligente de este revival de 'Los hombres de Paco' está en llevar al extremo el choque tecnológico de unos protagonistas anticuados y la era digital que nos envuelve. En este sentido, la brecha generacional que provoca la tecnología es una oportunidad para abrir tramas a medio camino entre el enredo épico de acción y la tangible emoción costumbrista.

Ahí surge una comedia fiel a la historia original, creada por Álex Pina ('La Casa de Papel') y Daniel Écija (detrás de casi todo lo más grande de nuestra historia de la ficción desde los noventa), que funciona especialmente por la credibilidad de dos grandes actores al frente: Paco Tous y Pepón Nieto, que conocen tan bien a sus personajes que consiguen plasmar la picaresca nacional con el punto exacto de comedia y emoción. No obstante, eso siempre ha sido esta serie: un identificable homenaje a la España de la imperfección. Muy escuela de la etapa original de la productora Globomedia.

Sin Tous ni Nieto esta vuelta de 'Los hombres de Paco' no hubiera sido posible. Un retorno que no deja de ser un experimento, pues esta serie es un reclamo para un público más adulto que no está tan presente en el termómetro del ruido de las redes sociales como sucede con otras ficciones recuperadas por su fenómeno fan como 'El Internado' o el reencuentro de 'Física o Química'. Esta producción no tira de la nostalgia de aquella efervescencia adolescente, 'Los hombres de Paco' es mucho más. Es un hábil retrato desde la sonrisa del entretenimiento de esa identidad española que no es prioridad de la ficción que nos estamos acostumbrando a consumir con el filtro de Netflix y que, en cambio, será crucial para una industria cultural propia fuerte. Será crucial para seguir reconociéndonos. Incluso para seguir aprendiendo de nosotros mismos, al fin y al cabo. Que lo supuestamente sofisticado no nuble el superpoder de nuestra peculiaridad.