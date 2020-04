María Teresa Campos a Broncano: "La ideología no tiene que ser más que una: salvarnos todos"

"'Terelu ha ingresado en la sala de espera para esta reunión", se sobreimpresiona en la pantalla de 'La Resistencia' mientras que David Broncano habla con Candela Peña por vídeo-llamada. Al fondo, Jorge Ponce bromea con quizá una nueva habilidad de la presentadora: "Terelu Hacker". Aunque, en realidad, es que al otro lado del ordenador se encuentra María Teresa Campos entrando con el perfil de su hija a lo que será una llamada a tres sin demasiados filtros.

Es una pequeña grandeza de estos extraños días: en la televisión vemos que sus estrellas también utilizan las mismas aplicaciones que nosotros para comunicarse entre ellas. Todos estamos igualados. Cosa que, a veces, olvidan algunos políticos que no pierden oportunidad para realizar campaña con el dolor en cualquier momento. De hecho, en esta conexión, la propia María Teresa Campos lo insinúa. "Que no se inventen cosas raras", dice refiriéndose a lo inoportuno de mentir. Eso siempre, pero es especialmente grave con la que está cayendo. Y es que la responsabilidad de Campos hace que hasta su aparición en el late night de risas de Movistar Plus tenga un punto de pedagógico.

En muchas ocasiones, se habla de los políticos de la transición como ejemplo a la hora de entender que el bien común debía estar por encima de la táctica personal. Por eso, se dice que los dirigentes de hoy deberían aprender de ellos. Pero también hay que destacar el papel de los periodistas que se empaparon en esos años convulsos de la transición de una ética innegociable, que primaban la verdad honesta antes que la ideología individual. Una ética que muchos han atesorado intacta hasta nuestros días. Campos es una de esos profesionales.

"En este caso, la ideología no tiene que ser más que una: salvarnos todos", remata la conversación María Teresa Campos. Una frase brillante para concluir una loca charla vía webcam entre amigos que recuerda uno de los valores de siempre de la directora de 'Pasa la vida' o 'Día a día': saber entremezclarse con lo que viene para nunca dejar de tener pegados los pies en el suelo de la realidad audiovisual, informativa y social con la que vive comprometida. Y, eso, en los tiempos mediáticos que corren, quizá sea la verdadera 'resistencia'.