Michael Robinson: la lección que deja su legado televisivo

Michael Robinson siempre será ejemplo de que explicar bien es mucho más importante que pronunciar bien. Un futbolista que desde su primera aparición en 'El día después' entendió como nadie este novedoso formato: quitar corsés a los programas de fútbol. Incluso, nada más llegar, Robinson se atrevió a ironizar con que el decorado era feo. Su trayectoría televisiva sólo terminaba de empezar.

Canal + llevó los engranajes del espectáculo televisivo al fútbol. En las retransmisiones, con más posiciones de cámara -incluso detrás de las porterías-, y en la programación a través de espacios como 'El día después', que debutó con Ignacio Lewin y con Jorge Valdano que, en la segunda temporada, fue sustituido por el carismático Michael Robinson, que se convirtió en alma del formato y del propio Canal Plus. Hasta tuvo su versión en guiñol, que terminó como presentador de las noticias de los telemuñecos más famosos de la televisión de pago de nuestro país.

'El día después' fue un show que transformó para siempre la manera de tratar el fútbol en la pequeña pantalla. El deporte aprendía de los programas de entretenimiento en la forma de realizar los vídeos, en los grafismos e incluso en las narraciones. La televisión en España daba una vuelta de tuerca a “la moviola” del viejo 'Estudio Estadio' de TVE.

El gran acierto diferenciador del formato estuvo en 'Lo que el ojo no ve', una sección que mostraba lo que sucedía en las gradas y pasillos de los estadios de fútbol. Por primer vez, el propio público, los propios hinchas, eran los otros protagonistas del deporte rey. La afición tenía su lugar merecido: con su expresividad, con sus emocionantes planos de reacción, sus pataletas, sus delirios, sus enamoramientos…

Era la televisión que vivía el fútbol y mostraba la pasión con la que se vive el fútbol. Es más, los propios forofos empezaron a realizar pancartas y performances diversos para llamar la atención de las cámaras de Canal Plus. Fueron pioneros en un tipo de televisión deportiva de la que ahora beben todos los canales. Hasta los informativos.

Robinson fue un gran narrador de partidos, pero también un gran presentador de programas en los que fue creciendo junto a su audiencia. Hasta el final. 'Informe Robinson', que está disponible en Movistar Plus, dio un paso más allá para retratar los matices que no siempre se documentan del deporte. Y siempre con el punto exacto de su sentido del humor. Por eso mismo Robinson trascendió en los medios de comunicación. Porque no sólo ha sido la voz que acostumbraba el fútbol. Se ha alzado como un clásico del audiovisual porque sabía de lo que hablaba por su curtida experiencia como futbolista pero, a la vez, sabía narrar con un estilo propio que pasaba de ser perfecto para preferir ser práctico, ser argumentativamente próximo. Descanse en paz.