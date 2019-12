La reportera de TVE a la que no tocó 'El Gordo': cuando el periodista hace 'fake news' en directo

Es falso. No le tocó 'El Gordo' a la reportera de 'La mañana de TVE', Natalia Escudero, que protagonizó este domingo la imagen viral del día del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Aunque lo pareciera, en una conexión en la que celebró como una millonaria más, gritando con pasión "un número que jamás vamos a olvidar" y recalcando que "Mañana no voy. Natalia, no trabajo mañana", hablando en tercera persona de sí misma.

En la conexión, jugó a la confusión. Tal vez sucumbió a la efervescencia de la celebración que estaba cubriendo, pero propició que se desdibujaran los límites del show y del periodismo. De hecho, la periodista cambió el foco de su función. Dejó de dar voz a los premiados para autoproclamarse la estrella de la información. De repente, lo noticioso fue la reportera celebrando 'El Gordo' en directo y, lo que es peor, creando un bulo desde la televisión pública en tiempo real. Inadmisible.

Una estampa que retrata un problema del tiempo en el que vivimos donde se confunden las fronteras de la televisión. El carisma, la autenticidad y la espontaneidad son decisivas en el periodismo, pero son incompatibles si adulteran lo relevante para reinventar la realidad a tono con la excitación del instante.

No es lo mismo un reportero de un magacin que un periodista de un Telediario, por supuesto. Pero en ninguno de los casos el espectáculo mal entendido puede nublar la verdad y los contextos. Como sucedió ayer.

Mas tarde, en otra conexión, Natalia Escudero pidió disculpas y aclaró a María Casado, presentadora del especial, que no le había tocado 'El Gordo' de 400000, como insinuó, que se 'había venido arriba' porque había ganado "un pellizquito". Y añadió que, para ella, "'El gordo' era conocer a toda esa gente", refiriéndose a los galardonados de verdad. Esos galardonados por los que se había desplazado con el objetivo de cubrir la celebración del Sorteo de la Lotería de Navidad para TVE.

Pero 'la fakenews' ya estaba hecha. Hoy, un día después, gran parte del público cree que a una reportera de TVE le tocó 'El Gordo' en directo.

El día de la Lotería de Navidad, en donde se maneja la información a una velocidad vertiginosa sin tiempo para contrastar, es una jornada perfecta para colársela a la prensa a la caza y captura de historias llamativas. Esas anécdotas que son contadas en tiempo real, sin margen de maniobra para averiguar si son ciertas o no. Ya lo hizo, hace justo diez años, Jordi Évole en 'Salvados', cuando puso a prueba al personal mediático con una actriz que se hizo pasar por una venerable anciana que había lavado el boleto premiado de la lotería.

Pero lo que ya es rizar el rizo es que sea una propia reportera de TVE la que interpreta una exageración digna de un sainete de 'Antoñita la Fantástica'. ¿Eso es periodismo de entretenimiento? No. Cuidado con perder la perspectiva en la era de la viralidad y el clickbait, donde la ansiedad prioriza que la realidad no estropee un buen relato. Para hacernos pensar...

@borjateran