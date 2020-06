'OT' y su histórico fondo de armario

La buena televisión es la que cuida el atrezo, escenografía y vestuario. Pero las cadenas no cuentan con espacio para guardar todo lo que van acumulando con el paso de los años, así que la mayor parte de los decorados se destruyen cuando terminan su cometido.

Pero lo inteligente es saber guardar aquello que se puede intuir que, tal vez, se va a volver a necesitar en el futuro. De ahí que, por ejemplo, RTVE mantenga un gran hangar en Prado del Rey lleno de mobiliario y accesorios que han protagonizado programas y dramáticos durante años, algunos incluso durante seis décadas: sillas, sofás, candelabros, relojes, esqueletos, cuadros, figuras de porcelana, ¡farolas!... También se custodian determinados elementos icónicos, como La Ruperta o el sillón de Chicho Ibáñez Serrador, que en realidad fueron varios.

Aunque la mayor parte son enseres que la cadena pública no guarda por su valor sentimental: han sobrevivido porque se pueden emplear de nuevo y, de esta forma, no hay que comprar candelabros de estreno cada vez que se necesita recrear una mansión de terror, por ejemplo. Es más, si se tiene ese atrezo a mano habrá más rapidez de reflejos para montar la escena en una producción diaria sin las demoras que supone salir corriendo a localizar, lograr una cesión -que te dejen el elemento y luego se devuelve- o directamente comprar. Lo que se traduce, además, en más gasto.

Lo mismo sucede en Movistar Plus. Los estudios de la televisión de pago de Telefónica no se han desecho de parte de la herencia de Canal Plus, que se producía en las mismas instalaciones contruidas por el Grupo Prisa. Allí aún se preservan cachivaches que adornaron 'Los más plus' o dieron vida a 'Los Guiñoles'. Ahora estos bártulos están a literalmente diez pasos del plató del 'Late Motiv' de Buenafuente, que tanto cuida las escenografías. Su equipo puede recurrir velozmente al archivo de atrezo y crear la atmósfera que se requiere. Aunque sea una idea loca de última hora. Y es que la tele es también rapidez escénica. No obstante, muchas veces eso se olvida. Como consecuencia, se ha tirado bastante material que tenía más vidas útiles por falta de visión y las ansias de las cadenas de aligerar equipaje. U olvidar el pasado.

Estos días, ha despertado guasa en las redes ver a Flavio de 'OT 2020' con la misma camisa circense con flecos que ya lució Bustamante en el primer e icónico 'Operación Triunfo'. La usuaria @mariiael99 tuiteaba "Pero cuántos años tiene esto", con la imagen comparativa. "Gestmusic guarda todo", decían otros, refiriéndose a la empresa creadora del talent show musical. Guardar todo es imposible. Pero sí lo suficiente cuando las cadenas o productoras son precavidas y piensan en su porvenir.

De hecho, a una compañía como Gestmusic un almacén de trastos viejos salva de mucho. Además de 'OT', esta productora está detrás de formatos como 'Ahora Caigo', 'Boom' o 'Tu cara me suena'. Este último, recrea constantemente actuaciones legendarias o urge rarezas para gags. Y en este cometido siempre viene bien tener un fondo propio y profundo de armario.

De ahí que en el chat de 'OT' hayamos visto a Noemí Galera sentada en un gran trono mientras se reía recordando que ese sillón era de 'El Castillo de las Mentes Prodigiosas', un reality de videntes que los jóvenes concursantes de 'Operación Triunfo' ni conocieron.

Es la magia del atrezo televisivo que sobrevive a la propia mutación de la televisión con el paso de los años y se adapta como un guante a los nuevos tiempos. Porque cambiarán las formas de consumir la televisión, pero la televisión siempre seguirá contando historias. Y para contarlas mejor, la escenografía, el vestuario y el atrezo es tan clave como la fotografía o la iluminación.

En TVE, hay sofás que lo mismo se han visto en 'Noche de Fiesta.' que en 'La aventura del saber'. Por no hablar de Telecinco, que una misma mesa puede ser reciclada durante años por más de dos programas. Incluso en emisión simultánea. Véase la mesa semicircular de 'Sálvame' que es la misma que 'Viva la vida' y lo que surja.

Todo lo que han protagonizado esos trastos viejos de los almacenes de la tele... Porque los programas se cancelan, los platós perduran. Y, al fin y al cabo, la televisión de éxito se sustenta en la destreza de saber aprovechar con productividad y provecho la experiencia, tanto mental... como física.