Palmira, el otro éxito de 'Ahora caigo'

Palmira es la estrella de 'Ahora Caigo'. Y no es una concursante, no. Se trata de una abuela que acude prácticamente todos los días como público al concurso de Antena 3. Su espontaneidad en la grada le han convertido en uno de los referentes del show. Sin ella, incluso el programa es más aburrido. Lo que recuerda la importancia de los personajes secundarios recurrentes en televisión, que sirven como ese contrapunto que terminan haciendo brillar más al presentador. Contrapunto que, además, es entrañablemente identificable para la audiencia.

De ahí que tradicionalmente los concursos en televisión contaran con complementarios protagonistas en escena más allá del maestro de ceremonias titular, ya fueran las azafatas o personajes inventados. De las recordadas tacañonas del 'Un, dos, tres...' a los forzudos González y González en 'Si lo sé no vengo'.

En los últimos tiempos, esta coralidad ha ido desapareciendo de los formatos televisivos y la construcción del vínculo diario con la audiencia se ha ido cimentando directamente en los propios concursantes. Por eso mismo, se busca que los concursantes se mantengan en juego largos periodos de tiempo: así el público les coge cariño, empatiza con ellos.

En cambio, la mecánica de 'Ahora Caigo' lanza a los que pierden por un agujero. Es la gracia. Vamos que, por lo general, desaparecen y no se vuelve a participar. 22.000 concursantes han pasado por las trampillas del programa desde su estreno en 2011. En cada programa, jugadores nuevos. Como consecuencia, no da tiempo a conocerlos lo suficiente. Son un visto y no visto. Pero el espectador sí que conoce a Palmira. Porque en 'Ahora Caigo' el público asistente no es parte del decorado y acude dispuesto a participar en el show, especialmente las personas más mayores.

Las abuelas y abuelos del plató son las más desvergonzadas. Ya han perdido los complejos de la juventud y disfrutan contestando y vacilando a un Arturo que ha interiorizado que un buen concurso de televisión no sólo funciona por sus preguntas, sus concursantes y sus respuestas, también es fundamental que afiance atmósferas de complicidad traviesa que enganchan al espectador. En 'Ahora Caigo', este componente clave en cualquier programa lo ha adquirido el flechazo del propio Valls con un público fiel en estudio que ya son personajes cabeza de cartel, especialmente la querida Palmira que disfruta del show de Antena 3 y la productora Gestmusic como si estuviera en la mejor de las verbenas. Aunque tenga que estar con mascarilla y distancia de seguridad, ella ahí sigue bailando y contagiando su sonrisa. Muy grande esa sonrisa para que traspase la mascarilla.

Así, cantando, bailando, celebrando, 'Ahora Caigo' ha cumplido esta semana sus 2000 programas en emisión, casi una década en la que en el programa se han realizado más de 120.000 preguntas y se han ganado más de 22.690.970 de euros. A pesar de su veteranía en la parrilla de Antena 3, el concurso sigue siendo ejemplo de cómo la mejor televisión es la que se atreve a jugar con las ideas para no quedarse atascada. Porque los concursos televisivos no sólo deben de jugar con las preguntas, su cometido real es jugar para girar su rutina diaria en una historia menos encorsetada y más imaginativa, más de verdad.