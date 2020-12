Pau Donés, el músico que entendió la importancia del videoclip

Jarabe de Palo ha regresado en forma de inesperado videoclip para poner imagen a 'Misteriosamente hoy', uno de los nuevos temas del que ya será para siempre el último disco de Pau Donés. Rápidamente, el vídeo se ha colocado en el número uno de tendencias de Youtube. Estrenado ahora es una bomba emocional. Ahí sigue Pau, junto a su perro Fideos, en la inmensidad del Valle de Arán. Quizá Pau haya ido dejando píldoras grabadas para seguir reencontrándose con nosotros, como también hizo con su documental con Jordi Évole.

El videoclip termina con Donés mirando a cámara y cantando "Hoy me siento bien, deliciosamente bien", antes de lanzar un beso cómplice al público. Un público que le ha acompañado con su música, pero también con los videoclips de su música. Porque el éxito de Jarabe de Palo también ha ido muy unido a la habilidad de utilizar la visibilidad del medio visual como plataforma. Siempre, de ahí probablemente que incluso Donés decidiera también poner imagen a la emoción con la que canta "milagrosamente hoy la vida ya no me pesa. Increíblemente hoy, la vida vale la pena" en sus últimos días de vida.

Pau Donés ha sido maestro a la hora de atreverse a estampas atractivas que impulsaran su música a través del género del videoclip. Entendiendo que los buenos videoclips trascienden, quedan, preservan, inmortalizan. En la actualidad, gran parte de los videoclips no trascienden porque sigue tendencias clónicas. Son simplemente playbacks que no narran una historia concreta, no atesoran premisa creativa y ni siquiera un objetivo narrativo. Son batiburrillos de clichés, coreografías y leds de colores. Nada que ver con la trayectoria de Jarabe de Palo. Cada uno de sus más populares temas fue vinculado a una campaña de imagen sustentada en la inteligente fusión de carácter e iconografía. La suma de carácter e iconografía es vital en cualquier expresión audiovisual.

Dos casos claros de concreción e iconografía: 'Depende' y 'Bonito'. En el videoclip de 'Depende' (1998), Pau llenaba de palabras una inolvidable pared blanca.

En el videoclip de 'Bonito' (2003), Pau caminaba por una carretera infinita en la que se iba topando con contradicciones de la vida a través de esa granujería, con un punto de galán cómico, que le definía. La pared blanca, la carretera infinita... él.

Los videoclips de sus grandes himnos tenían concepto, tenían mensaje, tenían cierto discurso. No eran vacíos. Del principio al último. De hecho, fue un videoclip el que catapultó a Pau Dones a su estratosférica fama. Fue con su canción 'La Flaca', elegida como single de un disco recopilatorio, 'Duca-2 Music' que, en realidad, era una estrategia de promoción de una marca de tabaco -de ahí lo del juego con Duca2- para esquivar la prohibición de la publicidad de cigarrillos y colarse en el recuerdo colectivo a través de la televisión.

Con esta machacona campaña, tan calculada para taladrar el nombre 'Duca-2' en nuestras cabezas, el público masivo conoció el talento de Jarabe de Palo. El spot se construyó a través de un inteligente videoclip que llevó a Pau Donés y su grupo a cantar la historia de amor de 'La Flaca' desde lo alto de una azotea de Nueva York. De nuevo, la importancia de la imagen. El vídeo, en blanco y negro, transmitía ese calor del asfalto de una gran ciudad en la que se vive con una prisa que no permite levantar la vista a la inmensidad del cielo y en la que, de repente, la música desde un tejado consigue que la gente se pare, mire a ese cielo y se ponga a vibrar.

Sin la fuerza de ese videoclip tal vez no hubiéramos conocido a Jarabe de Palo. Aunque su canción tuviera todos los mimbres para el éxito. Al final, lo que empezó como excusa para disfrazar publicidad de tabaco se transformó en una campaña para lanzar la carrera de un músico. Ya no recordamos 'Duca-2 Music', siempre recordaremos a Pau Donés.