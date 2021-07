Rocío Carrasco ya es un personaje de 'Sálvame': ¿sobrevivirá su credibilidad social a esta exposición?

Rocío Carrasco ya es colaboradora de 'Sálvame'. Ha sido la jugada perfecta de Mediaset para intentar minimizar el lanzamiento en Antena 3 de una telenovela turca, 'Tierra Amarga'. La denuncia de una realidad social en su docuserie, 'Rocío: Contar la verdad para seguir viva', ha dado paso a la inmersión de la hija de Rocío Jurado al reality show en directo del corazón.

Este mismo viernes, los colaboradores del programa se han sometido a un polígrafo en 'Deluxe' sobre lo que piensan de su nueva compañera. Vamos, un golpe de guion para meter cizaña a Carrasco nada más llegar a su nuevo trabajo en el que ejercerá el papel de 'defensora de la audiencia'.

Hasta ahora Rocío Carrasco evitaba hablar de su vida privada. Sin embargo, tras la aceptación del documental, ya directamente parece que vamos a poder ver su vida en prácticamente tiempo real y desde el show de tarde de Telecinco. Lo que puede hacer tambalear la credibilidad pública que ha adquirido en los últimos meses.

De mantener su cautela clásica dependerá que no termine engullida por las fauces de 'Sálvame' y acabe transformada en un personaje a destruir más. ¿Cómo sobrevivir a la intensidad de este magacín con tanto de reality show de convivencia? Lo mejor es no tomarte excesivamente en serio el programa. Es más, no tener miedo a las propias malicias del espacio y relativizarlas cuando te toca sufrirlas. Los colaboradores de 'Sálvame' huelen el temor y la inseguridad, y se aprovechan de ello para generar polémica. Sin embargo, si acudes al programa con la inconsciencia de que no te impone el espectáculo, ganas. Es el truco con el que el propio Jorge Javier Vázquez no ha sido fagocitado por su gran programa.

Vázquez no es trascendente, es próximo. Su gran cualidad está en su curtida ironía, con la que maneja bien los tiempos y, a la vez, es rápida de reflejos para cubrir los conflictos con naturalidad. Jorge Javier suele equilibrar muy bien su curiosidad con la del espectador, propiciando un estrecho vínculo de complicidad con los seguidores de Telecinco. En cierto sentido, él es tan travieso como su audiencia. Y tan imperfecto, cuando no puede frenar su lado más soberbio que, en realidad, muestra una personalidad más vulnerable. De esta forma, ha ido generando un todopodoroso lazo de conchabanza con un público que siente al comunicador como parte de la familia. No se toma 'Sálvame' siempre en serio, está por encima del programa, ese es su éxito y eso debería aprender Rocío Carrasco del propio Jorge Javier Vázquez para que esta colaboración sea un paso más para crecer con la tele y no una trampa para ser atrapada por la tele.