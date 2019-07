Socialité y la falsa exclusiva

Socialité ha logrado las primeras imágenes oficiales de Albert Rivera y Malú juntos. El hito ha sucedido cuando el líder de Ciudadanos salía del hospital, tras unos días ingresado. Allí, en la puerta correcta, estaba un equipo del programa de Telecinco que consiguió grabar la esperada estampa de una relación muy comentada en el mundo del cuore.

Rápidamente, la maquinaria de Mediaset se activó: intensos anuncios e incesantes promociones comunicaban en las pausas publicitarias de la cadena que el programa de María Patiño había conseguido tal hazaña. Casi como si fuera un nuevo Watergate.

Todo estaba cebado para que, este sábado, 'Socialité' celebrara su exclusiva mundial. En la emisión, hasta se plantó una gigante marca de agua con el logotipo del programa a toda pantalla con el objetivo supuesto de que nadie robara su imagen en primicia de Albert Rivera y Malú cual pareja feliz saliendo del centro clínico.

Aunque hay un detalle de la imagen que delataba a Socialité: también se veía en tal exclusiva un micrófono de Antena 3 abordando a Rivera. Pero, da igual, ellos siguieron fardando de exclusiva mundial. Ya se sabe, que la realidad no te desmonte un buen gancho publicitario. Esto debe de ser lo que llaman la era de la postverdad.

Porque lo cierto es que estas imágenes de exclusiva no tenían nada de nada. El día antes ya había emitido Antena 3 la salida de Rivera y Malú del hospital a través de 'Espejo Público'. Los espectadores de la competencia ya tuvieron acceso a este momento que entremezcla la jugosa combinación de política, música y corazón. No obstante, en Telecinco no dudaron en poner en marcha todos los protocolos para atribuirse la exclusiva y así disparar la expectación de su audiencia.

Sin embargo, 'Socialité' no fue el único medio que inmortalizó ese momento y la mentira quedó delatada con ese micrófono que se coló en la imagen. Detalle que María Patiño intentó justificar aludiendo a que esta primera aparición pública de la pareja estaba orquestada para que la cubrieran solo los informativos de Antena 3 y que ellos son el único medio del corazón allí presente. Por tanto, ¡exclusiva para mí!

Lejos quedan aquellos tiempos en los que se consideraba que una exclusiva es cuando el hito informativo sólo lo conseguía un periodista, programa o revista. Ahora todo es 'exclusiva', todo es 'última hora'. Ahora todo vale para intentar sugestionar al espectador con esa sensación de que se está asistiendo a algo singular en trepidante tiempo real. Aunque no sea ni singular, ni exclusivo, ni en tiempo real. Pero se crea la percepción y, entonces, se dispara la audiencia.