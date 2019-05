Telecinco o cómo torturar al espectador estirando el prime time con 'Brigada Costa del Sol'

Telecinco ha estrenado nueva serie, 'Brigada Costa del Sol'. Una de policías, trileros, narcos y mucha testosterona (tema que fascina a la dirección actual de Telecinco, que parece que hace todas las series con estos mismos patrones). Esta vez, en los años setenta. Para poner al personal con look de Tony Manero. Con Hugo Silva, Álvaro Cervantes, Jesús Castro, Miki Esparbé y Sara Sálamo y con una fotografía bien amarilla para impregnar de la calidez propia de la Costa del Sol al ojo del espectador.

Pero da la sensación de que, a pesar de la intensa campaña de promoción, Telecinco no confiaba mucho en el producto, pues decidió estrenar esta ficción pegando dos capítulos. Resultado: el estreno ha durado casi tres largas horas, con los 140 minutos de serie más la publicidad: de 22.09 a 01.02h. Así, tal vez se pretenda que la cuota de pantalla crezca al estirarse el episodio a altas horas de la noche pero, al mismo tiempo, la experiencia de visionado del episodio se transforma en un suplicio para el espectador que se proponga verlo entero. Porque se hace largo.

Es más, es fácil dormirse viendo la serie y, como consecuencia, no llegar al final del episodio. Y el espectador que no llega al final de capítulo probablemente no volverá a la serie la semana que viene, pues no se le ha puesto fácil engancharse. Una serie no atrapa con las mismas tácticas que un reality.

A su favor, Telecinco cuenta con que tiene un público muy fiel, que siempre está ahí. Pero ni con esas. Y lo debían de saber, ya que han decidido lanzar el primer episodio simultáneamente en Telecinco y Cuatro para que el dato de audiencia resultara más robusto. Buena táctica, pero quizás, de nuevo, es pan para hoy y hambre para mañana. De esta forma, 'Brigada Costa del Sol' ha sumado un 18.4 por ciento de share y 2.469.000 espectadores. Pero, por separado, en Cuatro congregó un 5.7 por ciento de cuota con 763.000 televidentes, mientras que en Telecinco se ha quedado en un 12.7 por ciento de cuota y 1.706.000 seguidores. Muy igualado a los 'Masters de la Reforma' con los que competía y que lograron en Antena 3 un 13.8 por ciento de cuota y 1.666.000 fieles.

La diferencia es que 'Masters de la Reforma' puede ir creciendo a medida que el público conozca a los concursantes y 'Brigada Costa del Sol' quizá decrezca, ya sin una emisión en dos canales y tras un lanzamiento en el que lo menos importante ha sido cuidar a su público potencial. O no se hubieran juntado dos episodios para crear un tortuoso maratón que sólo ponía en evidencia los déficits de ritmo de la serie.