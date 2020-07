Telecinco sin Jorge Javier Vázquez

En Telecinco los programas ya no son de ningún presentador, decía el otro día Jorge Javier Vázquez a Toñi Moreno que vuelve a conducir el magacín que fue creado para ella y, después, terminó presentado por Emma García. Paradójicamente, Moreno ahora vuelve a 'Viva la vida' como sustituta de verano y Vázquez intentó relativizar esta ida y venida con la afirmación de que los formatos no son de nadie, son de la cadena.

Sin embargo, la realidad dicta que un buen comunicador otorga un carácter decisivo a cualquier show. El tono y concepto de 'Viva la vida' ha cambiado rotundamente desde que está al frente Emma García, como 'Sálvame' pega un viraje hacia la comedia de 'La Revista' de Lina Morgan cuando lo conduce Vázquez: la picaresca del patio de vecinos nacional.

Pero, a partir de este sábado, Telecinco se queda unas semanas sin Jorge Javier Vázquez. Llegan las vacaciones y hay que coger impulso de cara a septiembre. Aunque, eso sí, la cadena ha exprimido a su principal rostro al máximo en sus últimos días antes de descansar. Tanto que hasta él mismo ha competido como finalista del desenlace de 'La última cena'. Es lo que logra un Telecinco en donde las reglas están para romperlas: el propio presentador del talent show termina jugando y acaba disputándose el trofeo. Qué más da, lo importante es el espectáculo. La equidistancia está sobrevalorada en el showbusiness, aquí todos son arte y parte.

Y, con el paso de los años, Jorge Javier Vázquez se ha ido convirtiendo en el mejor maestro de ceremonias para el espectáculo que nos toca de vivir. Su gran cualidad está en su curtida ironía, con la que maneja bien los tiempos y, a la vez, es rápida de reflejos para cubrir los vacíos con una naturalidad que aporta, que no es vacía. Jorge Javier se fija en ese detalle que diferencia al invitado o colaborador del resto. Y lo describe, lo recalca, lo amplifica. Así se potencia la historia que narra el programa.

Porque Jorge Javier suele equilibrar muy bien su curiosidad con la del espectador, propiciando un estrecho vínculo de complicidad con los seguidores de Telecinco. Porque, en cierto sentido, él es tan travieso como su audiencia. Y tan imperfecto, cuando no puede frenar su lado más soberbio que, en realidad, lo muestra vulnerable. De esta forma, ha ido generando un todopodoroso lazo de conchabanza con un público que lo siente parte de la familia. Y en Telecinco tienen claro que su sincera destreza para jugar con esa picardía en directo hace mejor cada uno de sus programas. De ahí que Jorge Javier se haya convertido en un rostro omnipresente. Sin él, durante el confinamiento 'Sálvame' no hubiera sido tan valorado. En esas complicadas y oscuras semanas, Vázquez ha evidenciado una inteligencia hábil para controlar con responsabilidad los límites, entre cuando tocaba la seriedad en la que el morbo no tenía cabida y cuando era turno de permitir a la audiencia coger aire con la evasión de las sonrisas pícaras.

Así Jorge Javier Vázquez ha sido vital para que Telecinco siga acompañando en estos duros meses. Incluso cuando parecía que todo se estaba parando, ha llegado a capitanear tres prime times seguidos: 'La casa fuerte', 'La última cena' y 'Sábado Deluxe'. Y en todos parece divertirse, parece disfrutarlo. Tan decisivo en televisión. Pero, este fin de semana, se va de vacaciones. Y Telecinco lo va a notar. Porque Telecinco sin Jorge Javier Vázquez no es igual, es peor. Porque, aunque él diga que los programas en esta cadena no son de nadie, Jorge Javier Vázquez ha logrado transformar el caos hueco en hipnótico entretenimiento televisivo. Sin Vázquez, 'La casa fuerte' o 'La última cena' no se hubieran sostenido.. Como en el teatro, el carisma de los cabezas de cartel es fundamental para que la televisión atrape. Son los que hasta con la improvisación logran transmitir algo de la nada.