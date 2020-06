Un pezón en bucle en Telecinco

Anabel Pantoja acabó con una bata rosa puesta en la última emisión de 'La última cena', el casireality de casicocina de los colaboradores de 'Sálvame'. Pantoja se había quitado el vestido ya que la holgura de la prenda había propiciado que se mostrara un pezón en directo. De refilón. Casi ni se vio. Pero el equipo de realización se puso repetir tal estampa en bucle y a cámara lenta, como si de una retransmisión deportiva o un experimento de 'El Hormiguero' se tratara. Mientras, el resto de participantes comentaban la jugada. Incluso desarrollaban un ensayo sobre tamaños de pezones.

Pantoja se empezó a sentir incómoda. Pero se le pasó rápido. Porque los de 'Sálvame' naturalizan cada situación con una destreza que hasta transforma lo que podía ser una facilona estampa morbosa en una comedia que otorga la normalidad que merece una situación como esta. Sin retrógrados, casposos y machistas juicios de valor de otra época.

Aunque, por supuesto, el programa ha aprovechado para hacer espectáculo. Sacan titulares hasta cuando no hay titulares, así que no iban a perder la oportunidad de exprimir jugo de la aparición estelar de un pezón de la sobrina de Isabel Pantoja. Con lo que sube la cuota de pantalla todo lo que rodea a la tonadillera y sus sagas.

2020 y aún sigue siendo noticioso que se salga un pecho en televisión. Véase este artículo, sin ir más lejos. En la relación con determinadas situaciones, no hemos cambiado tanto como creemos. Ni siquiera en las narrativas audiovisuales a la hora de plasmarlo a cámara lenta porque, en la realidad de la emisión, el instante pasó desapercibido. Ya se hizo este mismo recurso de realización cuando la coreografía de la cantante Sabrina Salermo propició una imagen para la posteridad ante media España sintonizando el show de fin de año de Televisión Española: pecho fuera en plena Nochevieja.

Aquel especial de 1987 estaba grabado. En definitiva, un programa de TVE que se podía haber editado para cortar el incidente, pero se incidió. Es más, se partió la pantalla, se abrió un destacado y ahí se ralentizó la imagen bien ampliada para que la audiencia no se perdiera detalle de la indiscreción. Al día siguiente, no se hablaba de otra cosa. De hecho, esta anécdota fue recurrente durante años... o durante décadas. En eso sí que hemos evolucionado: lo de Anabel Pantoja no se juzgará con el disfraz de las risas de un chascarrillo nacional. 'La última cena' lo ha aprovechado como contenido, claro, pero sólo unos segundos. Sabe que no da más de sí, porque la sociedad está ya por encima de estos percances, los da la importancia que tienen (ninguna) y los termina olvidando a los veinte minutos.