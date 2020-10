'Veneno' salta al abierto de Antena 3 y el falso mito de que los jóvenes no ven tele

Veneno', la aplaudida serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi en Atresplayer Premium, dará el salto pronto a Antena 3 con la emisión de dos capítulos. 'Patria', la ficción de HBO, cuela el estreno de su primer episodio en Telecinco. BBC incluso se ha planteado la posibilidad de recuperación de su canal joven, BBC Three, en la emisión lineal tradicional después de sacarlo al online en 2016. ¿Qué está pasando? ¿No íbamos a dejar de ver la televisión por la televisión como antaño y el público iba a primar las plataformas bajo demanda? La realidad es más compleja.

La televisión bajo demanda es complementaria a los canales tradicionales. De hecho, tanto el streaming como las cadenas de siempre se necesitan mutuamente. Y hay una realidad objetiva: la emisión clásica no sólo sirve para crear rutina en la audiencia con unos horarios de programación, también es clave a la hora de visibilizar las producciones en las que se invierten. En cierto sentido, un canal como La 1, La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco o La Sexta es una especie de vitrina en la que organizar bien para que destaquen tus apuestas.

'Patria' logró un 10.8 por ciento de audiencia en Telecinco. Suena poco en audiencias tradicionales, pero en realidad es un triunfo para HBO. Porque este dato se traduce en 1.462.000 de espectadores al unísono viendo una serie . Rendimiento que no consigue en cómputo global HBO. Porque en el consumo streaming sólo 100.000 espectadores ya es un gran éxito. Las mediciones son distintas, el grueso de público potencial no es el mismo y, por eso mismo, las plataformas evitan dar datos. O la comparación sería odiosa. Mejor jugar con la percepción de éxito que se consigue sin números.

HBO promocionó su producción propia a través del escaparate de Telecinco y Telecinco salvó un prime time muy competitivo con un proyecto complementario a lo que se estaba emitiendo y, encima, con prestigio. Lo mismo ahora hace Atresmedia con 'Veneno'. Aunque con una diferencia que no es sutil: la serie de Los Javis es una inversión del mismo grupo de comunicación. Se trata de una serie de la casa, así que es interesante sacarle doble rentabilidad para amortizar mejor el producto. Mejor si se hace propiciando un acontecimiento de su emisión en Antena 3. De esta forma, la producción será descubierta por otra sociedad que no es del universo ya ganado de 'Veneno' y posibilitará arrastrar a nuevos suscriptores a Atresplayer, además de afianzar la imagen de la cadena como factoría de series de calidad. Una vez más, la tele de siempre visibiliza.

El caso de BBC Three es distinto. Pero también interesante. En el momento que se decidió eliminar su frecuencia de la emisión tradicional. Se pensó que los jóvenes ya no ven la tele a través de la tele y que acudirían al online de la BBC. Aunque el canal ha logrado este año buenos rendimientos online, se equivocaron en pensar que la frecuencia del canal tradicional estaba caduca y no compensaba el coste. La premisa era errática. La emisión de origen analógico sigue siendo ese expositor, bien iluminado, que te genera rutinas de influencia en el día a día y que incluso te permite ir descubriendo ofertas a golpe de zapping. Mientras que en el online el espectador es más fácil que se pierda si no existe un buen plan de márketing para dar a conocer el producto. Hay que invertir en grandes tácticas publicitarias o serás invisible en un sector en el que ahora el usuario siente que cuenta con sobredosis de oferta. No llega a todo y, como consecuencia, cuenta con menos paciencia.

En cambio, los canales de la televisión tradicional sigue siendo su mejor marquesina de venta. Y en la habilidad para programar bien el producto, en ubicación y con paciencia suficiente, está parte de su oportunidad para destacar y ser conocido. De ahí que productos de plataforma irán coqueteando con los canales lineales y viceversa, pues las plataformas necesitan visibilidad y, a la vez, aprovechar el volumen de producción y riesgo de las compañías audiovisuales de siempre para nutrir sus catálogos, atesorar más oferta y, finalmente, ser más competitivas.

Y, en todo este proceso, empieza a caer el mito de que el público joven no está en la televisión tradicional. Más bien no acude porque no se ha contado con él. Los jóvenes siguen viendo la televisión tradicional pero, por supuesto, sólo cuando la programación conecta con ellos, piensa en sus intereses, habla su idioma. No siempre ha hablado su idioma. Fuera prejuicios. 'La isla de las tentaciones' es un éxito de audiencia joven. Pero también los debates políticos de las últimas elecciones generales alcanzaron un buen share comercial, centrado en ese mismo público. Las cadenas deben de pensar más en ellos, sin clichés. La BBC ya se ha percatado de que por su porvenir necesita que los jóvenes sigan en sus emisoras lineales de siempre. Así irán construyendo su futuro sin perder el tren de modernidad, un futuro más diverso en el que la televisión tendrá más vidas que nunca, en directo, en el diferido de los sistemas personalizados a la carta y en nuevas herramientas que vendrán. Porque vendrán otras fórmulas aún más versátiles. Pero, de momento, complementarias.