'Zapeando', una cantera de presentadores desaprovechada

Casi 1500 programas lleva 'Zapeando' en la tarde de La Sexta. Tras la marcha de Frank Blanco este verano, Dani Mateo ha sido el elegido para tomar las riendas de un programa muy rodado. Él es un rostro reconocible del canal y, además, trae la experiencia de haber estado años al frente del show de radio que se mira por Youtube 'Vodafone You No Te Pierdas Nada'. Un ingenioso formato que, por gamberro y por entender las nuevas narrativas, ha conectado con el público más joven. Ese espectador nativo digital que no suele estar como antaño en los medios tradicionales.

Jugada, a priori, redonda de La Sexta con el fichaje de Dani Mateo al mantener la marca juvenil de Zapeando e intentar atraer nuevos públicos con el arrastre de su bagaje en la radio más viral. No obstante, los primeros días de su paso por la tarde del canal verde de Atresmedia fueron desconcertantes. En el estreno de Dani Mateo, el programa quiso ser 'Vodafone You' y olvidó la esencia de 'Zapeando'. Todos evidenciaban estar perdidos. Pero, rápidamente, se dio marcha atrás a la reformulación del programa y poco a poco Mateo ha ido encontrando su sitio en el plató.

Porque el éxito de 'Zapeando' ya no depende tanto de su conductor, que es importante, pero más relevante es la coralidad de colaboradores que están sentados en la mesa y van introduciendo temas. Miki Nadal, Quique Peinado, Cristina Pedroche o Ana Simon son los más veterano. Ana Morgade, también y ahora ha volado para sustituir al propio Mateo en 'Vodafone You' de Europa FM.

El formato ha ido creando una pandilla que transmite complicidad en cámara. Siguen un guion férreo pero están tan engrasados que, cada vez más, incorporan un pelín de atrayente improvisación en el directo, que hace más especial al espacio y que debería ser mayor.

Y es que 'Zapeando' cuenta con un talento televisivo que no se valora como debe. De hecho, es un talento televisivo que está por exprimir. Y no se entiende cómo no se saca más partido. Empezando por Anna Simon, que en la actualidad otorga al programa una seguridad cómica que tapa cualquier silencio incómodo y hasta enriquece el show con su espontaneidad, que surge con habilidad cuando flojea algo en directo.

Las morcillas de Anna Simon hacen más de verdad el programa y recuerdan que a las cadenas les cuesta dar más oportunidades a esos profesionales que, tras destacar en sus comienzos, se van quedando como eternos segundos de abordo. Le pasa a Simon, pero también le sucede a Cristina Pedroche que, exceptuando su labor como reclamo de las campanadas, nadie le logra adaptar un programa a su medida. Es la consecuencia de un panorama televisivo en el que no abunda el riesgo con paciencia. Y los cabezas de cartel suelen ser los mismos desde hace años.

Menos mal que, en el día a día, 'Zapeando' demuestra que hay una cantera de comunicadores con un potencial listo para confiar. Porque consiguen hacer más grande el guion, porque salen a jugar, porque derrochan cierta sorna con inteligencia y rapidez, porque están tranquilos en el directo. Lo más complicado: parecer estar relajado en un directo. 'Zapeando' es todo un master en este cometido y sus protagonistas deben ser tenidos más en cuenta más allá de proyectos en el pago o en la radio. A veces, no hace falta fichar fuera de casa a las estrellas del prime time, ya que tienes en tu propio salón curtiéndose a diario, durante años, a aquellos que conectan con las nuevas generaciones.

Al final, el triunfo televisivo va muy unido a los que se atreven a dar oportunidades. Es la forma de avanzar en una televisión que no funciona por repetición como da la sensación en la actualidad. Al contrario, la televisión funciona por la capacidad de decisión y, ahí, en dar oportunidades con el tiempo suficiente para que cuajen los programas, estriba gran parte del éxito de La Sexta. Un canal que osa en crear cantera en profesionales del periodismo y, también, no debe perder de vista los rostros de entretenimiento joven que atesora. Son el porvenir de la tele actual y algunos de ellos están (sigilosos) en 'Zapeando'.