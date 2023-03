And The Oscar goes to… ‘Retribuciones en el Ibex’

Tan tradicional como los Oscar en los últimos estertores del invierno, es el arranque de la celebración de la temporada de juntas, que este año casi vuelven a coincidir en fechas. Mapfre estrena la temporada en el Ibex el viernes y este domingo -por si le apetece verlo- la Meca del Cine entrega los premios más importantes del año… que siempre traen alguna sorpresa, pero que normalmente suelen estar bastante alineados con las quinielas. Una tónica que también se repite en las citas anuales de las empresas cotizadas.

Con la incógnita de que cuál será el apoyo de algunas reelecciones previstas en el Ibex -se someterán a consulta la de Florentino Pérez, Ignacio Sánchez-Galán, Francisco Reynés o Ana Botín- que siempre nos pueden dejar titulares interesantes, ya sabemos quién se va a llevar el premio al protagonista del año: las retribuciones. Ya sea por la vía del informe de remuneraciones (los salarios pagados al consejo en 2022), ya sea a través de las políticas de retribución, suele ser la temática ‘caliente’ de las juntas… y se espera que vuelva a tener protagonismo en 2023, aunque las empresas están mostrando más sensibilidad a los votos negativos y el entorno legal es cada vez más duro.

La última reforma de la Ley de Sociedades de Capital, que entró en vigor en 2021, obliga a las cotizadas a someter a la aprobación de la junta antes de que venza la política previa, un plan de retribución que, si es rechazado, obligaría a la empresa a aplicar la anterior hasta que se obtenga el visto bueno del conjunto de los accionistas.

Según Georgeson, si bien el porcentaje de propuestas en esta materia fue la que sufrió temporada de juntas de 2022 más oposición de los accionistas (el ‘proxy solicitor’ fija la barrera para medirlo en el 10% del capital), el volumen de rechazo se redujo en la temporada pasada (cayó del 49 al 39%) a pesar de que los asesores en materia de voto (los proxy advisor) fueron más críticos. El año pasado, International Shareholder Services (ISS) elevó del 24 al 26% el porcentaje de recomendaciones de voto negativas en el epígrafe del informe de remuneraciones, mientras que Glass Lewis lo colocó en el 29% y Corporance (el más exigente) hasta el 60%.

Y la temporada arranca con consenso de los tres respecto a Mapfre y no especialmente en tono positivo, lo que vaticina otra temporada de escrutinio de los sueldos de las cúpulas del Ibex. Todos ellos recomiendan a los fondos que voten en contra tanto de la política de retribuciones que el grupo presenta a los accionistas para el periodo 2023-2025, como del informe de remuneraciones del año pasado.

Hay dos hechos que los asesores de voto reprochan a la aseguradora que preside Antonio Huertas: las aportaciones a planes de pensiones de los consejeros ejecutivos (2,3 millones de euros previstas para 2023) y que las llamadas de atención de los accionistas minoritarios sobre las políticas salariales no sean tenidas en cuenta suficientemente. En el caso de Mapfre esa oposición no es especialmente visible porque la fundación controla casi un 70% del capital, por lo que el año pasado los votos en contra de las propuestas ligadas a las retribuciones se quedaron por debajo del 10% del capital, pero eso no sería un indicio de que entre los minoritarios (que son a quienes asesoran los ‘proxy’) no hubiera descontento.

“Asumiendo que las acciones de Cartera Mapfre votaran favor de los de la propuesta, podemos considerar que un 78% de los accionistas minoritarios votaron en contra del informe de remuneraciones el año pasado”, señala Glass Lewis. Aunque la compañía habría reflejado este hecho en su informe de retribuciones, no habría incluido cambios significativos o mejoras, de acuerdo con el asesor de voto. La posición respecto a las “preocupaciones” de los minoritarios con las políticas retributivas la comparte Institutional Shareholder Services que, en su informe de cara a la junta del 10 de marzo apunta que la compañía podría no estar reaccionando suficientemente a la demanda de los accionistas que no son de referencia.

Corporance, sin embargo, hace más énfasis en las aportaciones a los planes de pensiones y a las retribuciones del consejo estarían por encima de sus comparables. Este último asesor de voto valora positivamente la inclusión de la sostenibilidad en la nueva política de remuneraciones y cree que la relación entre remuneración variable y fija “es adecuada”.

Con una industria de la gestión de activos a la que se está forzando a ser más transparente sobre cómo vota -el ‘stewarship code’ que acaba de aprobar la CNMV va en esta dirección- más allá de las cifras redondas sobre retribuciones que normalmente publicamos los medios, el escrutinio del inversor institucional español y la visibilidad de las recomendaciones de los proxy y de las políticas de voto de las grandes gestoras probablemente provocarán mayor sensibilidad de las cotizadas a lo que digan los minoritarios; incluso en aquellos grupos en los que existan uno o varios accionistas de referencia que controlen el capital.

Mapfre, de hecho, lo ha hecho con la composición del consejo. Cuenta con mayoría de independientes (un 53%), aunque no sean mayoritarios en el capital, y una elevada diversidad de género. Tras la junta, superará la proporción femenina (47%) hoy incluida en el Código de Buen Gobierno (40%), pero que se convertirá pronto en ley si se aprueba el Anteproyecto de Ley Orgánica de representación paritaria de mujeres y de hombres en órganos de decisión, tal como lo presentó el Gobierno español este martes.

A la espera de que las gestoras españolas den más datos sobre cómo votan, los institucionales más combativos con las políticas de retribución de las empresas del Ibex el año pasado fueron, según Georgeson, AVIVA, Allianz Global Investors, BMO Global AM, Legal&General Investment, BNP Paribas AM, DWS o Fidelity. Ellos serían el jurado más duro de convencer.