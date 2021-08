La Fed, preparada para el anuncio del tapering entre noviembre y diciembre

El presidente de la Fed de Estados Unidos, Jay Powell, realizó su discurso de apertura en el simposio anual de la Reserva Federal en Jackson Hole. Como habíamos considerado probable, esta ocasión no demostró ser el escenario para que el presidente de la Fed anunciara una nueva dirección en la política monetaria y la certeza no resultó nada precisa con respecto a los objetivos ya trazados por la Reserva Federal. Más bien, el presidente de la Fed presentó una revisión de las decisiones que tiene por delante el FOMC, en particular en lo que respecta al progreso realizado en materia de inflación y desempleo.

Sin embargo, en reconocimiento del sólido desempeño del mercado laboral en los últimos meses, y su continua importancia para la postura más en profundidad de la estrategia política, argumentamos que el cambio clave en el lenguaje argumental entre las actas de la reunión del FOMC de julio y el discurso en Jackson Hole sugiere que la Fed pivota entre hacer el anuncio de la reducción gradual de la compra de activos en diciembre (nuestra previsión hasta la fecha) y un poco antes en noviembre. Consideramos que la publicación de los datos en los próximos meses es fundamental para esa determinación, pero por ahora seguimos sugiriendo que lo más probable es que se realice un anuncio en diciembre.

El discurso del presidente de la Fed mostró que la recuperación de la pandemia había sido inusual según los estándares históricos y, hasta ahora, había favorecido a los bienes sobre los servicios. Powell afirmó que las perspectivas del mercado laboral "habían mejorado considerablemente", pero que el desempleo "seguía siendo demasiado alto" y que se mantenía "una brecha sustancial". El presidente de la Fed también hizo una defensa muy completa de la opinión de la institución sobre que el pico de inflación actual probablemente resulte "transitorio” y que las expectativas de inflación eran "más consistentes" con el objetivo del 2% de la Fed, y explicó que ésta se concentraba en "un grupo relativamente reducido de bienes y servicios". También comentó que algunas de las presiones clave sobre los precios estaban comenzando a sugerir "moderación", que el crecimiento de los salarios mostraba poca evidencia de “aumentos que pudieran amenazar una inflación excesiva” y que los factores globales a más largo plazo parecían “más probables que seguirán pesando sobre la inflación”.

Además, Powell reconoció que la historia había enseñado que no se podía dar “por sentado que la inflación debida a factores transitorios se desvanecerá”, pero también afirmó que enseñaba a “no intentar compensar lo que probablemente sean fluctuaciones temporales de la inflación”. Aunque el discurso general del presidente de la Fed confirmó el escenario base general del banco central durante gran parte del año pasado, nosotros argumentamos que el enfoque en el mercado laboral tiene más progreso por hacer y los argumentos focalizados a favor de la inflación transitoria sugieren quela Fed esté dispuesta a anticipar una reversión de la política acomodaticia.

Creemos que la descripción del presidente de la Fed sobre la economía sugirió paciencia en cuanto a la política monetario, tanto por la “brecha sustancial” que queda en el mercado laboral por cerrar como por la situación de la naturaleza “transitoria” del pico de inflación actual. Sin embargo, el lenguaje sugiere que la Fed está cada vez más abierta a anunciar una reducción de los estímulos antes de noviembre.

En la mayoría de los casos, argumentamos que el discurso de Powell simplemente se centró en el análisis de la última reunión de la Reserva Federal, tal como se presentó en las actas de la reunión de julio. Sin embargo, notamos una diferencia clave, que creemos ser reveladora. En julio, las actas del FOMC mostraron que la mayoría pensaba que si “la economía evolucionaba ampliamente como anticiparon, juzgaron que el estándar establecido en la guía del Comité con respecto a la compra de activos podría alcanzarse este año”. Esto sugirió que se podría tomar una decisión para anunciar el tapering este año. Powell declaró que “si la economía evolucionó ampliamente como se anticipó, podría ser apropiado comenzar a reducir el ritmo de las compras de activos este año”, esto hace plantearse que el anuncio del tapering probablemente tendría que ser antes de final de año (probablemente noviembre) con una puesta en marcha que tendría lugar probablemente a partir de diciembre. Las dos declaraciones no son excluyentes entre sí y no comprometen a la Fed con ninguno de los plazos previstos.

Sin embargo, sugieren un cambio en el equilibrio de probabilidades que creemos que probablemente refleja la fortaleza de los puestos de trabajo creados en julio. Por ahora, en general, seguimos esperando un anuncio en diciembre (y un comienzo en enero), lo que refleja la expectativa de que es poco probable que el mercado laboral mantenga el ritmo boyante de junio y julio durante los próximos meses y que los casos de Covid parecen estar en alza nuevamente exacerbando los riesgos a la baja para la actividad estadounidense durante los próximos meses. De cualquier manera, todavía esperamos que la Fed anuncie que se realice un anuncio de reducción gradual de estímulos en la reunión de septiembre. Y reconocemos que un sólido conjunto continuo de nóminas, tanto en la publicación de la próxima semana (para agosto) como en el mes siguiente, podría ver el anuncio de la Fed realizado en noviembre (que comenzará en diciembre).

Los mercados financieros parecieron reaccionar al tono paciente del discurso del presidente de la Fed. Las bolsas esperaban una señal más fuerte de Powell y las rentabilidades y el dólar cayeron después del discurso: las rentabilidades de los bonos del gobierno a 2 y 10 años cayeron 2 pb y 4 pb desde antes del discurso hasta el 0,22% y el 1,32%, respectivamente y el dólar también retrocedió un 0,4% frente a una cesta de divisas.

En conclusión, el discurso de Powell en Jackson Hole no se utilizó como un trampolín importante hacia el anuncio del tapering y nosotros seguimos considerando que el anuncio en diciembre es lo más probable, pero reconocemos que la Fed parece estar entre dos escenarios y solo decidirá en función de los próximos datos publicados.