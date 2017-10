Catalonia is Spain

Después de la semana en la que vivimos peligrosamente parece que una nueva tregua sobrevuela el panorama político surrealista español. Hoy a las 10:00 am concluye el requerimiento que el Gobierno de la Nación ha concedido a otro gobierno del mismo país, en este caso el catalán, para tratar de hacer que las aguas vuelvan a su cauce.

Han sido días de auténtico frenesí. De búsqueda descarnada de un hilo de esperanza que nos devolviera la cordura, aunque sea por unos minutos, para poder reflexionar sobre qué es España, qué hemos hecho con ella y qué debemos hacer en el futuro.



Esta crisis pasará a la historia por su gravedad, sí, pero también por la concatenación de errores y despropósitos de un nuevo sistema político que está próximo a reinar en la cornisa nororiental de la Península Ibérica y que se parece mucho a lo que Jean d’Omersson acuñó bajo el nombre de ineptocracia.



El escritor francés, claramente influido por la norteamericana Ayn Rand en su obra La Rebelión de Atlas, lo definió como aquella forma de gobierno en la que el menos capaz de progresar es elegido por los menos capaces de producir y donde los miembros de la sociedad que menos gustan de sostenerse a sí mismos o triunfar son premiados con productos y servicios pagados con la riqueza confiscada de un número de productores en extinción.



Salvando las distancias con teorías económicas tan extremas, lo cierto es que en los episodios de la crisis existencial que hemos vivido esta semana podemos encontrar muchos rasgos característicos de la ineptocracia llegando a una conclusión clara y es que nada hay más español que el surrealismo daliniano en que se ha convertido el procès y la DUI más dadaísta de la historia de la humanidad.



Episodio 1. Analicemos la semana comenzando por el 1 de Octubre Rojo. Hasta esta fecha las elecciones en el territorio español solían convertirse en una fiesta de la democracia en la que familias enteras acudían a votar en un ambiente festivo, donde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado garantizaban el libre ejercicio de los derechos legales de los ciudadanos.



En el caso catalán la fiesta se convirtió en un akelarre contra todo aquello que oliera a democracia. En primer lugar se quebró la soberanía nacional al votar unos en detrimento de otros. Además se violaron todos y cada uno de los artículos universalmente recogidos dedicados al desarrollo del sufragio universal. Sin censos válidos, sin papeletas, sin sobres, sin cabinas, sin interventores y eso sí, con urnas opacas…



Con estas condiciones los llamados a garantizar la seguridad en Cataluña deciden, delegar sus funciones en Policía y Guardia Civil que, con mandato judicial, proceden a cerrar 92 colegios causando 900 heridos en apenas tres horas. Una cifra similar al día con mayor número de heridos por gases lacrimógenos en las manifestaciones de mayo del 68 y un 15% de las cifras de la represión de Tiananmén, si bien estas tuvieron lugar desde el 15 de abril al 4 de junio de 1989 y no en tres horas. Nos encontramos ante un no referéndum no vinculante. Un nuevo término acuñado en el despropósito general y que pasará a la historia del constitucionalismo político.



Episodio 2. Asalto a la Comisaría del distrito 13. Sin entrar a valorar la brillante idea de alojar en céntricos hoteles a las fuerzas destinadas a garantizar el orden en un ambiente hostil, los pacíficos votantes se convierten en los representantes más vivos de Walking Dead y comienzan a rodear, hostigar y poner en cuestión la seguridad de las fuerzas policiales. Este y no otro fue el auténtico punto de inflexión en la resolución del conflicto.



Si bien el gobierno de la Generalitat ganó la batalla mediática el 1-O, en los días siguientes las imágenes de rabia expresada hacia la Policía y Guardia Civil también inundaron las portadas de medio mundo, suponiendo una clara deslegitimación para la Generalitat y en general para todo el movimiento, otrora pacífico, independentista.



Como bien señaló Guillermo Fernández Vara, “Estos (los policías) son los nuestros” y esta simple frase hacía que cada insulto, cada escupitajo, fuera dirigido hacia el conjunto de los ciudadanos por lo que ese sentimiento tan extraño que teníamos en el estómago del día anterior se tornó en compasión hacia Los Nuestros.



Episodio 3. El Discurso del Rey. En esta película antológica, Colin Firth se prepara para dar la talla ante sus ciudadanos que esperan con ansia las palabras del Monarca. Felipe VI compareció ante los españoles con un gesto nunca antes visto en nuestra democracia. Lejos del nulo lenguaje corporal de sus intervenciones navideñas, la gravedad del momento se palpó en cada gesto, en cada mano, en cada índice que apuntaba el camino inexorable hacia el restablecimiento del orden constitucional.



Episodio 4. Camino a la perdición. 19:03 del martes 10 de octubre. Todas las cámaras esperaban este momento. Se trataba únicamente de pronunciar la frase maldita para unos y tan deseada para otros. Durante ocho segundos el prime time político se centró en él. Aun siendo El Jinete Pálido era su minuto de oro, su bala de plata, su momento efímero pero contundente. Y lo dijo, pero solo durante ocho segundos. Después ya vino el caos, la pesadumbre, el sí pero no y con matices. El exponente máximo del surrealismo daliniano y la ineptocracia en grado sumo. Atrás quedaron las miles de personas que dieron la cara en los colegios electorales ante la policía escudados en su acción. La misma temeridad que empujó a la desesperación absoluta a un país se tornó en cobardía que defraudó a todos aquellos que esperaban, con el cava frío, una declaración que nunca, ni jurídica ni políticamente, se produjo.



Episodio 5. Límite 48 horas. El Presidente del Gobierno requiere a la Generalitat que le explique qué quiso decir. Es una especie de “¿qué é lo que é?” ilustrado en el que tratamos de enterarnos si durante ocho segundos Cataluña dejó de ser España, nunca lo fue o por el contrario lo sigue siendo. Tendremos que esperar a que el reloj de las 10 para saber si 'No todo fue un sueño'. Lo que está claro es que ni siquiera Berlanga hubiera concebido un guión tan español como éste en el que Los Otros hacen de Los Unos. Hoy más que nunca, Catalonia is Spain.