Bienaventurados los arrendadores…

…porque, después de haber sido azotados como siervos tributarios por sus señores feudales, han logrado paulatinamente que la arbitrariedad administrativa ceda el paso al reconocimiento oficial de sus derechos. Bienaventurados sean porque han vencido y convencido a su vieja enemiga –la Agencia Tributaria- en la disputa entablada sobre los gastos deducibles en el IRPF. Han conseguido la victoria por partida doble.

Los gastos anteriores al contrato

Los gastos deducibles de los rendimientos íntegros son objeto de regulación en el artículo 23.2 de la Ley 35/2006. Dicho precepto, que no establece una lista cerrada, es fácil de interpretar si el inmueble (la vivienda o el local de negocio) permanece ocupado durante todo el año. Bastará con restar de los ingresos la suma de los gastos mencionados en dicho texto legal, más los adicionales que resulten “necesarios” para obtener las rentas brutas. La situación se complica, sin embargo, cuando el inmueble solo se alquile durante una fracción del periodo impositivo. Algunos gastos (como los recibos corrientes de la comunidad de vecinos, los de administración o los devengados por servicios personales) satisfechos en la parte del año en la que el inmueble haya estado vacío, no serán deducibles por su propia naturaleza. La razón es indiscutible: no hay correlación entre los mismos y unas rentas por alquiler inexistentes y, por tanto, no abonadas.

No obstante, ciertos capítulos de gasto, debido a su propio carácter, se embarran en una “zona gris”, en una tierra legal de contornos imprecisos. La incertidumbre afecta a determinados gastos –como los de reparación- en los que forzosamente incurre el dueño del inmueble para situarlo de nuevo en el mercado del alquiler. Son los gastos satisfechos durante un paréntesis temporal: el antiguo ocupante acaba de salir del piso o local pero ha dejado su “huella” en la propiedad, visible en las averías y desperfectos asociados al paso del tiempo y al uso continuo que deteriora las instalaciones de la finca. El dueño aprovecha el hiato que separa al inquilino anterior del que espera su pronta comparecencia para poner su dominio en buenas condiciones de habitabilidad. El gasto presenta una finalidad evidente: la obtención en el futuro inmediato de la mayor renta posible (de la que se llevará el “pellizco” correspondiente la Hacienda Pública, una institución que, sin embargo, ha sido tradicionalmente reacia a admitir esos gastos de reparación “ex ante”).

Pero nada es eterno. La resistencia administrativa ya es agua pasada. Hace poco, la Dirección General de Tributos (DGT) ha dado su visto bueno, respecto a una vivienda “en expectativa de alquiler”, a la deducibilidad, como gastos de reparación y conservación, de la acometida de gas, el cambio de caldera y la sustitución del aparato de aire acondicionado. También han recibido el “pase foral” los gastos de pintura de la finca y las obras de acuchillado del suelo. Esos gastos –artículo 14.1.b) de la Ley del IRPF- se imputarán “al período en que sean exigibles por su perceptor”-, aunque el propietario de la vivienda no ingrese todavía renta alguna por alquiler. La deducción está sujeta a la condición del devengo posterior de ingresos por el alquiler del inmueble reformado y, asimismo, al disfrute exclusivo de las obras de reparación por el futuro arrendatario del inmueble. Es decir, la correlación de los gastos con los ingresos no es en los inmuebles “en expectativa de alquiler” una circunstancia simultánea en el tiempo, sino una variable sobrevenida. Aunque la DGT no se muestra explícita al respecto, su prohibición del aprovechamiento por la propiedad de los gastos de reparación da pie (en principio, porque luego la DGT, como veremos, será la alcachofa de una ducha escocesa) a la exclusión del “régimen especial de imputación de rentas inmobiliarias” (artículo 85 de la Ley del IRPF).

Pueden consultar aquí la interpretación legal de la DGT. Sin embargo, la consulta V0440-19 dice, lamentablemente, que, respecto a los periodos de no ocupación y aunque el inmueble se encuentre en “expectativa de alquiler”, su titular deberá consignar en su declaración del IRPF la “renta estimada” prevista en el mencionado artículo 85 de la Ley.

Lo que los afectados no resolverán de forma categórica, ya que dicho centro directivo guarda silencio, es el enigma de la reducción del 60% del rendimiento neto obtenido por la cesión onerosa de la vivienda (artículo 23.2 de la Ley del IRPF). Si la correlación de los ingresos y los gastos (aunque se produzca en dos tiempos) se da en el mismo ejercicio, problema resuelto. Pero, ¿qué sucede si la correlación se fractura en dos periodos, si las reparaciones se ejecutan en un año sin ingresos (un año en blanco), devengados en ejercicios posteriores? Albert Einstein sostenía que “Dios no juega a los dados con el universo”. Muy bien, ¿pero por qué los ciudadanos debemos jugar al cubilete con nuestros impuestos?

La amortización

Entre los gastos deducibles, destacan “las cantidades destinadas a la amortización del inmueble […] siempre que respondan a su depreciación efectiva” (artículo 23.1.b) de la Ley 35/2006). Solo es susceptible de depreciación el edificio (la construcción), no el suelo, que es un bien natural. La Ley del IRPF estima probada esa depreciación mientras el gasto no supere el resultado de aplicar el porcentaje del 3% sobre el mayor de los dos valores siguientes: el coste de adquisición satisfecho o el valor catastral.

La determinación del primer valor –“el coste de adquisición satisfecho”- no admite dudas si el inmueble ha sido adquirido a título oneroso (compra o permuta). Dicho coste será el resultado de añadir al precio consignado en la escritura los gastos y tributos inherentes a la operación (más el importe de las mejoras realizadas posteriormente, en su caso). Sin embargo, la cuestión dista de ser pacífica en los supuestos de adquisición del bien a título gratuito (herencia o donación), en los que, naturalmente, su nuevo dueño accede a la propiedad sin contraprestación. Tanto la Agencia Tributaria como los tribunales de la vía económico- administrativa le birlan el solomillo de la amortización al arrendador al realizar la siguiente ecuación: “coste de adquisición satisfecho”=suma de los gastos y tributos efectuados por el adquirente al recibir el inmueble (más el coste eventual de las mejoras). Entonces entra al terreno de juego el valor suplente (el catastral), que, al ser en la inmensa mayoría de los casos de importe inferior al valor de escritura, beneficia extraordinariamente a la AEAT. A ningún funcionario fiscal se le escapa que el gasto por amortización disminuye en idéntica proporción que la reducción de su base de cálculo. No es lo mismo aplicar el 3% sobre una base 500 que hacerlo sobre una base 100.

En un artículo anterior, el que suscribe denunciaba las asimetrías valorativas con las que las Administraciones nos convertían en el célebre ratón de Kafka. El gato (la Administración) se come al ratón (el contribuyente) porque juega a su conveniencia con los distintos valores oficiales de un mismo bien, según el impuesto de que se trate. En los tributos patrimoniales, le interesan los valores elevados. En cambio, en los tributos personales (como el IRPF) suele elegir las valoraciones inferiores. El gato casi siempre sale victorioso del casino, porque el monopolio de los valores y los precios no lo comparte con el humilde ratoncito. Por si no le bastara su óbito, la Agencia Tributaria le otorga al primo español de Mickey Mouse el estatuto de cornudo y apaleado. Porque, si el inmueble amortizado fuera una vivienda, la pérdida parcial de la amortización (a instancia de las oficinas de gestión o inspección tributarias), al deparar un incremento del rendimiento neto, debería significar igualmente el aumento proporcional de la cuantía de la reducción del 60%. Sin embargo, a la Agencia y a la Dirección de Tributos el principio de Arquímedes les parece una milonga: el rendimiento neto sube pero la reducción continúa en estado de hibernación, ya que, según le dice el felino al ratón, la reducción legal depende de los rendimientos declarados por el contribuyente. La forma asesina al fondo. Siento decirlo pero lo digo: hay interpretaciones que no suponen ningún esfuerzo mental para el exégeta, simplemente son propulsadas por un acto físico parecido al robo.

Afirman algunos que la avaricia rompe el saco. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía (sede de Granada), en Sentencia de 12 de marzo de 2019, sostiene que un inmueble adquirido por herencia (y lo mismo sucede si la adquisición es inter-vivos) debe amortizarse tomando el valor aceptado por la hacienda autonómica que liquidó el impuesto sucesorio. La Hacienda Pública podría sentir la tentación de no darse por aludida invocando el dicho popular de que “una golondrina no hace primavera” o, lo que es lo mismo, que una resolución aislada de un tribunal regional no constituye doctrina reiterada. Es solo una conjetura, pero haría mal la Administración si la convirtiera en realidad (lo que, por lo demás, parece un riesgo verosímil).

La Administración debería admitir algo evidente: lo único (y muy bien) hecho por el TSJ andaluz ha sido tirar de la cuerda del TS, concretamente de su Sentencia de 21 de diciembre de 2015, dictada en un recurso de casación para la unificación de doctrina. El TS rompe el “principio de estanqueidad” a favor del “principio de unicidad tributaria”. O séase (Fundamento Tercero): “Es razonable y coherente que la valoración [comprobada] previa de un bien por una Administración tributaria, vincule a todos los efectos respecto a estos dos tributos a las demás Administraciones competentes, más si se trata de impuestos estatales, si bien el segundo cedido a las Comunidades Autónomas”.

Al TSJ de Andalucía solo cabe objetarle un “pero”. Como ha resuelto la cuestión de fondo (la procedencia de la amortización a tenor del “valor comprobado” por una Administración autonómica), le parece innecesario entrar al espinoso huerto de la reducción del 60%. El Tribunal nos deja en ascuas. Así que ya lo saben los arrendadores concernidos. Diga lo que diga Einstein, cojan el cubilete, háganlo girar como un derviche y tiren los dados sobre la mesa.

Y suerte, mucha suerte.