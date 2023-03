La Ley del IRPF (disposición transitoria segunda) ofrece una solución razonable a los mutualistas que en su día no pudieron, por imperativo legal, reducir la base del impuesto restando las aportaciones efectuadas a una mutualidad laboral que tenía un seguro concertado con la empresa. Cuando abandonan la actividad, los mutualistas no tributan por el importe íntegro de la pensión, sino por la diferencia resultante de minorar la cuantía de la pensión que reciben de la Seguridad Social aplicando la suma de las aportaciones a su mutua que no han podido ser objeto de reducción de la base del IRPF. Si el contribuyente no estuviera en condiciones de acreditar el importe de estas últimas, tributará, como rendimiento del trabajo, sobre el 75% de la cuantía íntegra de la pensión. Si el legislador no hubiera echado mano de esta fórmula (u otra similar), se habría producido, inevitablemente, un fenómeno de doble tributación (parcial), prohibido por el artículo 31.1 CE..

Los primeros a los que se les reconocieron sus derechos, en este caso por el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), fueron los antiguos empleados de la compañía Telefónica. Peor suerte han corrido los mutualistas de la Banca, que una y otra vez se han estrellado contra los muros del TEAC. Pero, como dijo un académico gordo, “en España quien resiste gana”.

El 3 de junio de 2021, un antiguo afiliado a la Mutualidad Laboral de la Banca vio reconocido su derecho a la aplicación de la disposición transitoria segunda LIRPF (reducción del 25%) por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE). En consecuencia, no solo vio el camino del futuro expedito, sino que igualmente podrá declarar únicamente el 75% de la pensión recibida de la Seguridad Social en los ejercicios 2014-2017 (y recuperar las cuotas indebidamente ingresadas, más los intereses), a pesar de que la Agencia Tributaria desestimó en su día su solicitud de rectificación de las correspondientes autoliquidaciones. Las aportaciones del interesado a la Mutualidad Laboral de la Banca se realizaron durante el dilatado periodo que va desde el 1 de septiembre de 1968 hasta el 1 de enero de 1979.

La sentencia del TSJ de Extremadura fue recurrida en casación por el Abogado del Estado. En su escrito de 27 de junio de 2022, el representante de la Administración General del Estado afirmó que la disposición transitoria solo es aplicable a las pensiones satisfechas por las mutualidades de previsión social y no extiende su alcance a las prestaciones de jubilación de la Seguridad Social. La Abogacía del Estado deduce su posición jurídica del hecho de la integración de la Mutualidad de la Banca, como entidad gestora, en la Seguridad Social, hasta su definitiva extinción como consecuencia de su integración en el INSS. Extrayendo la funesta conclusión de que las cantidades aportadas a la Mutualidad desde 1967 –año de su integración en la Seguridad Social- tenían la naturaleza propia de las cotizaciones a la Seguridad Social, igual que las prestaciones devengadas –y abonadas por la Seguridad Social- desde la jubilación del trabajador.

En su sentencia de 28 de febrero de 2023 (FJ 3), el Tribunal Supremo declara que la Administración General del Estado pone el foco, de forma errónea, en el análisis de las prestaciones, y no en el de las aportaciones a la Mutualidad. Lo relevante para solucionar la disputa –afirma el TS- es si las cotizaciones efectuadas a la Mutualidad Laboral de la Banca fueron susceptibles de minoración en la base imponible del IRPF hasta el 1 de enero de 1979.

Si no lo fueron, se habría producido un fenómeno de doble tributación. Este es “el nudo gordiano del conflicto”, “y ello con independencia de la naturaleza que tienen esas cotizaciones”. Aunque el Supremo afirma que en ningún momento las aportaciones a la mutualidad perdieron su naturaleza jurídica.

Pues bien, las aportaciones a la Mutualidad de la Banca no pudieron minorar el importe de la base imponible hasta el ejercicio 1979 (artículo 18 de la Ley 44/1978). Idéntico veto legal sufrieron las cotizaciones directas a la Seguridad Social. Por consiguiente, como la disposición transitoria segunda LIRPF hace de peor condición a los afiliados a la Seguridad Social (ni siquiera se los menciona), la consecuencia es que por esta vía se grava una capacidad económica ficticia.

El Supremo ha cumplido su misión. Ha desplegado la alfombra roja ante la justicia material, haciendo realidad el principio de capacidad económica (artículo 31.1 CE). El Supremo ha recorrido todo el camino y ha llegado hasta donde podía llegar. No estaba en su mano restaurar la igualdad entre mutualistas y afiliados a la Seguridad Social. Los primeros han tenido éxito donde los segundos han sido humillados. Una discriminación inaudita obra de un legislador mentecato que no ha reconocido el derecho de los cotizantes a la Seguridad Social que, como los mutualistas, tuvieron que esperar hasta 1979 para deducir sus cuotas en el IRPF.