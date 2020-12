¿Es el PSOE un partido abertzale? 

Casualidades.

1) El 10 de abril de 2015, el Parlamento de Navarra aprobó la Ley Foral 16/2015, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. A tal efecto, la Ley estableció una comisión administrativa de investigación controlada por el Gobierno de Navarra, con las facultades necesarias para esclarecer los actos violentos de la policía y de la ultraderecha cometidos en el territorio de la Comunidad desde el 1 de enero de 1950 hasta la eternidad. Para el legislador navarro del momento, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado eran, en 2015, los mismos que aporreaban a los demócratas en tiempos de Franco. Solo se distinguían por una variedad cromática. Los policías conservaban su mente dictatorial, aunque su uniforme había cambiado del gris al azul marino, pasando por el marrón posterior a la defunción del Caudillo.

Se satisfacía de ese modo el derecho de las víctimas a conocer la verdad y a percibir una reparación integral por los daños sufridos. La génesis de la Ley Foral 16/2015 fue una Proposición impulsada por Izquierda-Ezkerra, a la que se sumaron el PSN, EH Bildu, Aralar Na-Bai y Geroa Bai. Votaron en contra UPN y PPN. En ese momento gobernaba en Navarra una coalición compuesta por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra. Como he dicho, los socialistas navarros aceptaron la ficción abertzale. Lo malo de la norma navarra, en mi opinión, era el uso sesgado y unilateral de “la verdad”.

2) El 10 de abril de 2016, el Presidente del Gobierno, a la sazón Mariano Rajoy, presentó recurso de inconstitucionalidad contra la citada Ley Foral 16/2015.

3) El Pleno del Tribunal Constitucional (TC), por sentencia (STC 85/2018) dictada el 19 de julio de 2018, estimó el recurso y declaró nula, casi en su integridad, la Ley Foral 16/2015. Según el TC, el Parlamento de Navarra había invadido la llamada reserva jurisdiccional (artículo 117 CE). En opinión del TC, la “comisión de la verdad” de Navarra se inmiscuía sin título alguno en la función otorgada en exclusiva a los juzgados y tribunales para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (en este caso en el ámbito penal).

4) Apenas había transcurrido un año desde la aprobación de la ley navarra (luego anulada por el TC, punto 3), cuando, el 28 de julio de 2016, el Parlamento Vasco aprobó la Ley 12/2016, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999. La Ley vasca era, en sustancia, la hermana gemela de la norma de sus vecinos orientales. Sus promotores fueron el PNV y el PSE, con la abstención de Bildu y Elkarrekin Podemos, y el voto en contra del PP. Cuando se aprobó la Ley 12/2016, gobernaba en Vitoria, en régimen de monopolio, el PNV. Como EH Bildu discute la hegemonía política del PNV en Euskalerría, se desmarcó de su posición en Navarra. Por otro lado y como ya hemos visto, también los socialistas vascos compartieron el esfuerzo del PNV por recuperar “su” memoria sobre los sucesos políticos de los primeros años “postconstitucionales”. Recuerde el lector que el PNV no apoyó la promulgación de la ley de leyes de 1978.

5) Al igual que había hecho en relación con la ley navarra, Mariano Rajoy, en su condición de Presidente del Gobierno, interpuso, el 10 de mayo de 2017, recurso de inconstitucionalidad contra la totalidad de la Ley 12/2016.

6) El 26 de marzo de 2019, el Parlamento de Navarra aprobó la Ley Foral 16/2019, que enmienda y sustituye (con un pintalabios menos agresivo) a la Ley Foral 16/2015, que, como hemos visto, fue declarada nula por el TC. La Ley 16/2019 salió adelante gracias a los votos del PSN, PNV y EH Bildu. Dicha Ley ha sido recurrida ante el TC por el Grupo Parlamentario del partido Ciudadanos, en el Congreso de los Diputados. Lo mismo ha hecho el Grupo Parlamentario del PP. Los recursos se están tramitando y hasta la actualidad no ha recaído sentencia sobre ninguno de ellos. ¿Los socialistas? Erre que erre (o arre que arre).

7) (Cuando las barbas de tu vecino…). Pocos días después de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley navarra de 2015 (puntos 1 y 3) se reunió apresuradamente (el 30 de julio de 2018) la Comisión Bilateral Administración General del Estado-Administración de la Comunidad del País Vasco. Ambas partes acordaron la modificación urgente de la Ley vasca 12/2016 (puntos 4 y 5). El resultado del pacto fue la aprobación por el Parlamento Vasco de la Ley 5/2019, cuyo objeto es el mismo que el de su antecesora. En ese momento el inquilinato del palacio de Ajuria-Enea pertenecía a un gobierno de coalición PNV-PSE. Los dos socios, como es lógico, votaron a favor de la Ley 5/2019. EH BIldu y Elkarrekin Podemos se quedaron en blanco y el PP votó en contra. Los socialistas seguían dando carrete a la memoria abertzale.

8) Cuando se celebró la reunión mencionada en el punto anterior, Mariano Rajoy ya había abandonado el Consejo de Ministros. Su sillón lo ocupaba en ese momento Pedro Sánchez, que, después de triunfar su moción de censura, fue llevado a hombros al Palacio de la Moncloa por Unidas Podemos, PNV, Nueva Canarias, Compromís, BNG, ERC, PDeCAT y EH Bildu (además, claro, del apoyo del PSOE). Era el 1 de junio de 2018.

9) El 3 de agosto de 2018, el Presidente Sánchez desistió del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por su antecesor (punto 5) contra la Ley 12/2016. ¿Tuvo algo que ver en esa decisión la necesidad de Sánchez de contar con los votos abertzales para salir del Congreso investido como presidente del Gobierno? ¡Qué va! La decisión presidencial, una de las primeras de su mandato, fue producto de la rectitud ética de Sánchez, ese hombre que se burla de todos los que no comulgan en su capilla.

10) No obstante, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso interpuso el 31 de mayo de 2019 un recurso de inconstitucionalidad contra la citada Ley 12/2016. La misma decisión adoptó, el 15 de julio siguiente, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Ambos recursos han sido desestimados por el TC mediante sentencias dictadas el 15 de julio y el 22 de septiembre de 2020, respectivamente. Lo que en 2018 (Ley navarra, punto 3) fue considerado un atentado flagrante contra el principio de reserva jurisdiccional, apenas dos años después ya era un homenaje cálido a “las comisiones de la verdad”. En ambas ocasiones, los magistrados del TC eran, en su inmensa mayoría, los mismos. “Solo” había cambiado la persona que estaba al mando del Gobierno. Otra casualidad más. Pregunta: ¿Cuál es el reptil escamoso (o escamado) que no tropieza dos veces en la misma piedra? Respuesta: El camaleón.

Cosmética legislativa

El legislador vasco afirma que España no es un Estado de Derecho. El preámbulo de la Ley 12/2016 “acusa al sistema democrático español de no hacer nada contra las vulneraciones de derechos humanos”. Todos los juristas sabemos que las exposiciones de motivos de las leyes no tienen eficacia jurídica directa. Pero también sabemos que dichos preámbulos, además de una declaración de intenciones del legislador, son la fotografía que muestra el contexto social y político del que surgen las leyes. Aunque esa mención ha desaparecido de la vigente Ley 5/2019, la vocación de esta última es idéntica a su norma madre y originaria, la ley anulada de 2016. Lo único que ha variado en la Ley de 2019 es el lenguaje: la retórica descalificadora de la democracia española ha sido sustituida por una asepsia técnica que deja indemnes el contenido sustancial de la norma y las pretensiones políticas del legislador autonómico. La Ley 5/2019 continúa siendo una impugnación del Estado de Derecho español y un tapadillo compensatorio de la barbarie terrorista de los chicos de las bombas y la txapela. La Ley 5/2019, como su hermana navarra, más que una norma jurídica es un relato subjetivo que absuelve de toda culpa al abertzalismo. Es una trampa en el juego del solitario. Pero hay muchos espabilados que comen la pulpa de las medias verdades.

La indiferencia y el pretexto

Nadie que se respete a sí mismo puede ser indulgente con los crímenes del Batallón Vasco Español o los asesinatos de los GAL. Tampoco debe estar conforme con la renuencia sistemática de la Justicia española a la hora de investigar las denuncias de torturas en algunas comisarías del país realizadas por sujetos detenidos en operaciones `policiales contra el terrorismo (que ha motivado varias condenas al Estado español por la corte de Estrasburgo). El cuartel de Inchaurrondo es la mancha más oscura del Gobierno español en el País Vasco. Una mancha que nunca se podrá borrar. Pero de ahí a dictar una enmienda a la totalidad contra la democracia española va más de un paseíto campestre por la Arcadia feliz de los valles del doctor Peru Abarca.

En todo caso, creo que las normas vascas y navarras respetan la reserva jurisdiccional del artículo 117 CE. El problema de las llamadas “comisiones de la verdad” no lo suscita su posible afrenta a la Constitución. Deben analizarse, por el contrario, desde una perspectiva ética y, fundamentalmente, política. Esas normas se inscriben en lo que puede denominarse la política de las compensaciones. Las leyes navarras y vascas son un artefacto político que sitúa al mismo nivel el terrorismo de ETA y los excesos de las fuerzas de orden público para combatirlo. Equiparar la ambigüedad del PNV y la estrategia de los hijos putativos del hacha y la serpiente (SORTU) con la democracia española es un ejercicio hipócrita de camuflaje, irresponsabilidad hacia las víctimas de ETA y escapismo moral.

Intoxicación educativa

A) Desde la muerte de Franco, ETA ha asesinado a 829 personas.

B) Todavía no conocemos a los autores de 313 asesinatos. Estoy convencido de que las comisiones de la verdad vasca y navarra se esforzarán en identificar a los criminales y compensar a las familias de los asesinados.

C) El 60% de los jóvenes españoles no sabe quién fue Miguel Ángel Blanco. Peor suerte han corrido Fernando Múgica, Enrique Casas o Juan Antonio Ortega Lara, que apenas son sombras anónimas en la historia reciente del País Vasco.

D) Los libros escolares del País Vasco pasan de puntillas sobre los efectos devastadores del terrorismo etarra. Los chavales de la Comunidad Autónoma desconocen los sucesos de “los años de plomo”.

E) En los libros escolares del País Vasco se identifica a la Comunidad Autónoma como una organización política distinta del Estado español, la Constitución de 1978 es una “maría” y los dioses olímpicos de los vascos son Sabino Arana y sus apóstoles.

La verdad y sus enemigos

El nacionalismo vasco tiene un problema serio con la verdad. Por un lado exalta hasta el delirio a sus militantes y compañeros de viaje. Sin embargo, desvía la mirada cuando se invocan los nombres de los sujetos pasivos de la violencia de ETA. A los miembros de las fuerzas de seguridad destinadas al País Vasco, a las que ahora el nacionalismo ha abierto una causa general, antaño los abertzales los llamaban, cariñosamente, “txakurras” (perros). Pero el nacionalismo no está solo en su empeño. La cronología legal que encabeza este artículo demuestra la complicidad socialista por razones electorales. Se trata de un proceso centrífugo del socialismo español anterior a la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno (que solo remata la faena). Es un movimiento de la periferia al centro que se revela hoy en toda su dimensión con el apoyo de EH Bildu a la moción de censura, a la investidura de Sánchez y a los PGE de 2021.

Se puede decir que el PSOE se ha roto en dos partidos, no por razones ideológicas sino por prosaicas exigencias territoriales y de aritmética parlamentaria. Existe un PSOE del Norte (PSE-EE, PSN y PSC, aunque este último es un partido autónomo) y otro PSOE del Sur (o de tierras de secano), abanderado por los socialistas extremeños, andaluces, castellano-manchegos y aragoneses. En mi opinión, el actual panorama de fragmentación territorial en la organización fundada en 1879 es un efecto directo de la muerte (o suspensión temporal) del bipartidismo en España.

En su magnífico ensayo “La España vacía”, Sergio del Molino subraya la relación amistosa que unió a Luis Buñuel y Max Aub. Una amistad que resistió los tirones de sus polos opuestos. Max Aub, a propósito del gran cineasta, dijo en una ocasión: “Nuestra diferencia fundamental reside en la política. A él le importa más la justicia [del comunismo] que la verdad”. Como le sucedió a Buñuel, la verdad verdadera del nacionalismo vasco-navarro (con el auxilio del PSOE) no coincide necesariamente con la justicia. Es expresión, únicamente, de su idea de justicia. No hay justicia que ponga en solfa los intereses prácticos del nacionalista memorioso.