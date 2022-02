Inflación y progresividad.

Para calibrar el impacto real que produce la inflación en el sistema tributario, tenemos que diferenciar las figuras que lo componen. Por un lado, los impuestos que gravan a los contribuyentes mediante un tipo proporcional (o varios, según las características del hecho imponible o del sujeto pasivo). Por otro, los impuestos que sujetan las rentas o patrimonios a una escala de tipos de naturaleza progresiva (a mayor renta, mayor tipo de gravamen efectivo).

En los primeros (Impuesto sobre Sociedades, IVA, ITP…), la inflación no altera el equilibrio de la relación tributaria. Sigue en vigor el principio de equivalencia entre las partes: la cifra nominal de los ingresos que recibe el Estado coincide con las prestaciones nominales satisfechas por los contribuyentes. Unos y otras representan, en términos relacionales, el mismo valor que tenía el dinero antes de que sufriera el ajuste derivado de la inflación. Aprovecho la relación para confesar mi atraco a Talleyrand: “Cuando me examino, me inquieto. Cuando me comparo, me tranquilizo” (gracias, Ana).

Un fenómeno muy distinto sucede en los tributos (IRPF, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones…) que someten las rentas ganadas o los bienes adquiridos a título gratuito a una tarifa de carácter progresivo. En estos casos la inflación pierde su neutralidad fiscal y, si no se producen los ajustes necesarios en la estructura del impuesto, el contribuyente será obligado a satisfacer una cuota más elevada de la que corresponde a su capacidad económica. Esta injusticia se conoce con el nombre de “progresividad en frío”.

Las técnicas legales para transformar el valor nominal de las rentas a su valor real y evitar los perjuicios de la inflación en el bolsillo de los contribuyentes son:

1.- Deflactación de las tarifas (la estatal y las autonómicas)

La escala general del IRPF (la que grava las rentas del trabajo) se compone de seis tramos de tipos progresivos (a mayor renta, mayor tipo de gravamen). La escala del ahorro (la que grava los rendimientos de capital y las ganancias de patrimonio) se desglosa en cuatro tramos (perdónenme la cacofonía). Por su parte, la escala del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones la determinan las comunidades autónomas. La de Madrid se compone de dieciséis tramos.

Si el legislador se toma a broma la inflación y se pone de perfil cuando su ola inunda los precios antiguos, puede suceder que el incremento nominal del valor de las rentas salariales produzca un “salto” del tramo -al inmediatamente superior- en las que estas se integraban en el IRPF. Es decir, es muy probable que el tipo de gravamen suba de manera artificial por el impacto de la inflación y afecte negativamente a todas las rentas del contribuyente incluidas en la escala (y en la declaración). Para evitar dicho perjuicio, basta con aumentar la cuantía de los tramos al compás de la inflación. A falta de ajuste, las rentas más perjudicadas –en el IRPF- serán las de mayor cuantía, excepto las sujetas al tipo marginal máximo (rentas anuales superiores a 300.000 euros). Igualmente, salen más perjudicadas las rentas del trabajo, en comparación con las procedentes del capital.

2.- Deflactación de los mínimos personales y familiares (los estatales y los autonómicos)

Antes de 1999, la satisfacción de las necesidades básicas del contribuyente y su familia recibía una serie de ayudas en el IRPF mediante un sistema de deducciones de la cuota de naturaleza proporcional (tipos de deducción del 5%, 10% o 20%, según los casos). La proporcionalidad y la imputación de las deducciones a la cuota íntegra (después de la aplicación de la tarifa) evitaban el impacto de la inflación sobre esas ayudas fiscales. A partir de 1999 -y hasta la actualidad-, el sistema de deducciones fue remplazado por el llamado “mínimo personal y familiar” que, a diferencia del régimen anterior, no opera en la cuota sino en la base. Es decir, los mínimos reducen la base y afectan a los interesados antes de la aplicación de la tarifa. Por tanto, si los mínimos no se ajustan a los precios reales (del pan, de la escuela o del sastre) se distorsiona, como sucede con la tarifa, la progresividad fiscal.

El artículo 56.1 de la Ley del IRPF define “el mínimo personal y familiar” afirmando que “constituye la parte de la base liquidable que, por destinarse a satisfacer las necesidades básicas personales y familiares del contribuyente, no se somete a tributación por este Impuesto”. Todos los mínimos se expresan en cuantías fijas. Por consiguiente, si lo que se desea es restablecer el equilibrio (roto por la inflación) que mantenían el Estado y el contribuyente, resulta inexcusable subir los mínimos aplicando la misma tasa experimentada por la inflación. El legislador debería actualizar el valor de los mínimos del contribuyente, por descendientes, por ascendientes y por discapacidad.

3.-Deflactación de otras partidas fijas que reducen la base del IRPF

1.1.- La cantidad de 2.000 euros anuales por el concepto de “otros gastos” deducibles de los rendimientos del trabajo.

1.2.- La cuantía máxima (300.000 euros anuales) sobre la que se puede practicar la reducción del 30% sobre los rendimientos procedentes del trabajo, del capital y del ejercicio de actividades económicas generados durante un período superior a dos años.

1.3.- Los límites máximos de las aportaciones a los sistemas particulares de previsión social y a las instituciones de protección de las personas dependientes.

La inflación cerró 2021 en la tasa del 6,5%, la más elevada de los últimos treinta años. Como el Gobierno ha descartado la promoción de cualquier medida de ajuste, se va a producir una subida fiscal encubierta que algunos analistas económicos cifran en 800 millones de euros adicionales (computando exclusivamente las rentas salariales). Otros estiman el impacto total en la cantidad de 2.000 millones de euros solo en el IRPF de 2021 (a declarar en 2022).

La última vez que se deflactó la tarifa del IRPF para evitar la “progresividad en frío” fue en el año 2008. Desde entonces, y hasta 2021, la tasa acumulada de la inflación importa el porcentaje del 13,4%. No es demasiado debido a la larga temporada de precios estables de la que hemos disfrutado. En ese tiempo, incluso, se computan tres ejercicios (2014, 2018 y 2020) con inflación negativa y un cuarto (2015) con el tipo 0% (ni frío, ni calor, que diría la vicepresidenta hechizada de una asociación de altos funcionarios del Estado que custodian el cofre del Tesoro). Pero voy al grano: el impuesto más injusto –la inflación- es el que más recauda. ¿Entonces, para qué necesitamos una reforma fiscal?

Navarra acaba de deflactar la tarifa del IRPF en un 2%, al mismo tiempo que ha incrementado el mínimo personal y familiar en un 5%. Álava hizo lo mismo en diciembre de 2019, ajustando ambas magnitudes al tipo del 1,5%. ¿Se une al grupo, señora Montero? ¿O prefiere que haya unos españoles de primera y otros de segunda división?

Señor Sánchez: ¿no es más fácil corregir las faltas propias, las que dependen de uno mismo, que asumir la hercúlea tarea de debelar gigantes imaginarios? “¡Que son molinos!”, dijo el noble escudero a su señor. Yo estoy de acuerdo con él: ¡Sánchez, deflacte el molino que nos tritura!