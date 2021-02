Se busca una solución 'inteligente' para Cataluña... aunque sea de izquierdas.

Nada más conocerse los resultados del 14-F en Cataluña, algunas de las voces políticas más significativas apuntaban a "una solución inteligente" para que los cuatro años que afronta la comunidad ahora sean útiles y sirvan para recomponer en lo político y, sobre todo, en lo económico, la devastación social que ha generado el independentismo radical que generaron la derecha de Junts, con el huido Puigdemont, y la izquierda de ERC, con el encarcelado Junqueras. Reeditar el tándem antinatura que tan mal ha gestionado las cosas en los últimos años es una fórmula que da mucho miedo a la clase política y a las empresas, que ven en la recuperación que viene con los fondos europeos tras la crisis sanitaria una oportunidad de oro para recuperar rentas, empleos y seguridad jurídica y económica.

La vía ‘inteligente’ alternativa que se va abriendo hueco entre los poderes fácticos catalanes pasa por guardar en un cajón las declaraciones unilaterales de independencia y contar con el PSC en las líneas de poder del nuevo Govern, como apoyo de ERC y con el soporte de los ‘comunes’ de Ada Colau. La clave de ese proceso está en ver a Salvador Illa, el vencedor de los comicios, lejos de su imagen de exministro de Sanidad o ‘paracaidista del PSC’ y más como un corredor de fondo, que quiere apostar por Cataluña como una autonomía que opte a tener el máximo nivel de soberanismo dentro del conjunto del Estado español. Una vez que Illa se intente presentar a president y el independentismo se lo impida, la alternativa de ERC para conformar un Ejecutivo de izquierdas puede estar en ceder al PSC la presidencia del Parlament, en un guiño a la estabilidad que sería muy agradecido en Madrid y en Bruselas, sin que Pere Aragonès y los suyos tengan que renunciar a la independencia, cuando toque.

Aunque Junts y su ‘burguesía’ de derechas sea la perdedora en esa carambola, el empresariado catalán de toda la vida podría ver las grandes ventajas que se abren para recomponer su industria y aprovechar el tirón de la exportación, que es el brazo fuerte de esa comunidad para salir de la crisis antes que nadie, junto al turismo. Los fondos europeos, con un Govern avalado por Madrid y por la UE, puede ser un gran acicate para recuperar la inversión en Cataluña, sobre todo en el automóvil y los bienes de equipo, muy de la mano de sus ‘amigos’ nacionalistas y socios del País Vasco. Esta misma semana se anunciaba una inversión millonaria en el Corredor Vasco del Hidrógeno, avalada por el secretario general de industria, catalán y compañero de viaje de Illa en su tierra, Raül Blanco, que unía a 78 empresas e instituciones y convertía en algo real la ‘aventura’ del hidrógeno verde, al tener el control de todos los procesos de la cadena de valor. El PSC de Illa y Blanco puede ser un nexo de unión con la que es hoy la región europea con el mayor grado de autonomía, que no ha renunciado a nada, pero ha sabido jugar las cartas con sensatez desde que se acabó la violencia. ¿Dónde está ahora Cataluña en esa carrera por la transición ecológica y la digitalización que se ha abierto?

No se trata de crear un nuevo Concierto Económico como el vasco para Cataluña. Pujol lo tuvo en su mano en la transición y lo rechazó, precisamente porque consideró más inteligente seguir al lado del Gobierno de entonces y aprovechar en beneficio de su comunidad todo lo que pudiera rascar. Era la transición y había mucho que hacer… como ahora. La situación política es distinta al enfrentamiento del Estatut de 2006 y la sentencia posterior del Constitucional. No todo se perdió allí. Al menos se aprendió cómo no hay que hacer las cosas, que no es poco. Y la renovación de la financiación autonómica y la política territorial del Estado, en manos ahora de otro miembro notorio del PSC, abren un gran abanico de posibilidades en materia de gestión y recaudación de impuestos, renegociación de la deuda con el Estado e inversiones reales, que sería muy poco inteligente por parte de ERC no estudiar con detenimiento ahora.

El otro camino que se plantea en Cataluña no augura tan buenas expectativas. Junts nunca ha sido buen compañero de vieja de ERC, por más que les una el sentimiento independentista. Un enfrentamiento continuo entre ellos y con Madrid que anule el diálogo alejaría a la Generalitat de Europa y de una recuperación económica que todos los catalanes se merecen ahora. Es cierto que dejar paso al apoyo del PSC sería saltarse, en cierta manera el papel firmado contra ellos antes del 14-F, aunque no del todo. No todo pasa por formar Gobierno. Eso sí, como decían las voces autorizadas nada más conocerse los resultados, habrá que esperar a ver si esa solución inteligente con el PSC se puede hacer, allá por la Semana Santa. Camino llevamos.